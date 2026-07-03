علی سروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع با هدف ارتقای سلامت، پیشگیری از بیماری‌ها و افزایش کیفیت خدمات درمانی در دستور کار قرار گرفته و شهرستان هرسین به عنوان پایلوت اجرای این طرح در استان کرمانشاه انتخاب شده است.

وی با اشاره به افزایش بیماری‌های مزمن غیرواگیر از جمله دیابت، فشار خون، بیماری‌های قلبی و عروقی، کبد چرب و انواع سرطان‌ها، افزود: ادامه ارائه خدمات به شیوه بیمارستان‌محور پاسخگوی نیازهای امروز جامعه نیست و اجرای برنامه پزشک خانواده می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از بیماری‌ها و کاهش هزینه‌های درمان ایفا کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: برنامه پزشک خانواده در بسیاری از کشورهای دنیا اجرا شده و در ایران نیز سابقه اجرای آن در روستاها و شهرهای کوچک وجود دارد و اکنون با تکمیل زیرساخت‌ها، اجرای آن در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر جمعیت نیز آغاز می‌شود.

سروش با بیان اینکه در شهرستان هرسین زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح فراهم شده است، گفت: در مناطق روستایی به ازای هر چهار هزار نفر و در مناطق شهری به ازای هر سه هزار نفر، یک پزشک خانواده به همراه تیم سلامت خدمات مورد نیاز را به مردم ارائه خواهند کرد.

وی ادامه داد: همزمان با اجرای پایلوت در هرسین، اقدامات لازم برای فراهم‌سازی زیرساخت‌ها در ۱۳ شهرستان دیگر استان از جمله شهر کرمانشاه نیز در حال انجام است تا پس از ارزیابی نتایج، این برنامه در سراسر استان توسعه یابد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خاطرنشان کرد: اجرای دقیق برنامه پزشک خانواده نیازمند آماده‌سازی زیرساخت‌ها، تأمین نیروی انسانی و همکاری مردم است و پیش‌بینی می‌شود پس از شش ماه اجرای پایلوت، این طرح به‌صورت کامل در دیگر شهرستان‌های استان نیز عملیاتی شود.