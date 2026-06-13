به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هیئترئیسه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه پیش از ظهر شنبه با حضور رئیس دانشگاه و اعضای هیئترئیسه در دفتر جلسات دانشگاه برگزار شد.
در ابتدای این نشست، علی سروش با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه و ادای احترام به مقام شامخ شهدا، اظهار کرد: این روزها یادآور ایثار، فداکاری و رشادت فرزندان این سرزمین است که با مجاهدت و اقدامات مؤثر خود زمینه حفظ امنیت، عزت و اقتدار کشور را فراهم کردند.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت برنامه پزشکی خانواده در نظام سلامت کشور افزود: این برنامه از طرحهای مهم حوزه بهداشت و درمان به شمار میرود و نقش مؤثری در ارتقای شاخصهای سلامت و افزایش دسترسی عادلانه مردم به خدمات درمانی و بهداشتی دارد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: برای اجرای موفق این برنامه لازم است تمامی زیرساختها، هماهنگیها و مقدمات مورد نیاز در استان فراهم شود تا فاز نخست آن در شهرستان هرسین به شکل مطلوب آغاز شود.
سروش با اشاره به زمانبندی تعیینشده برای اجرای این طرح گفت: بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، اجرای برنامه پزشکی خانواده در شهرستان هرسین از ۲۵ تیرماه آغاز خواهد شد و تمامی واحدها و دستگاههای مرتبط باید همکاری لازم را برای تحقق این هدف داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: معاونتهای مسئول اجرای برنامه نیازمند همراهی و پشتیبانی سایر بخشها هستند تا روند عملیاتی شدن این طرح در استان با موفقیت دنبال شود و مردم از مزایای آن بهرهمند شوند.
در ادامه این جلسه نیز موضوعات مختلف در دستور کار هیئترئیسه قرار گرفت و پس از طرح دیدگاهها و تبادل نظر اعضا، تصمیمات و مصوبات لازم در خصوص مسائل مرتبط اتخاذ شد.
کرمانشاه - رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بر فراهمسازی زیرساختها و هماهنگیهای لازم برای اجرای برنامه پزشکی خانواده در شهرستان هرسین تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هیئترئیسه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه پیش از ظهر شنبه با حضور رئیس دانشگاه و اعضای هیئترئیسه در دفتر جلسات دانشگاه برگزار شد.
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