علی سروش در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت اجرای برنامه پزشک خانواده، اظهار کرد: استقرار کامل این برنامه به عنوان زیربنای نظام ارجاع می‌تواند زمینه‌ساز تحولات بنیادین در حوزه سلامت کشور باشد و کیفیت خدمات درمانی را ارتقا دهد.

وی با بیان اینکه اجرای این برنامه موجب کاهش مراجعات غیرضروری به سطوح تخصصی و فوق تخصصی می‌شود، افزود: برآوردها نشان می‌دهد با اجرای کامل پزشک خانواده، بین ۱۵ تا ۳۰ درصد از بار مراجعات غیرضروری به مراکز تخصصی و فوق تخصصی کاسته خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ادامه داد: یکی دیگر از نتایج مهم اجرای این برنامه، بهبود شاخص‌های عدالت در سلامت است؛ به گونه‌ای که انتظار می‌رود شاخص‌های دسترسی عادلانه به خدمات سلامت بین ۱۲ تا ۱۷ درصد ارتقا پیدا کند.

سروش با اشاره به آثار اقتصادی این طرح عنوان کرد: مدیریت هدفمند منابع و ساماندهی ارائه خدمات درمانی در قالب پزشک خانواده، می‌تواند حدود ۲۰ درصد صرفه‌جویی و بهینه‌سازی در هزینه‌های کل نظام سلامت به همراه داشته باشد.

وی تصریح کرد: با استقرار کامل نظام پزشکی خانواده، بسیاری از بیماری‌ها و مشکلات سلامت در مراحل اولیه شناسایی، پیگیری و درمان می‌شوند و همین موضوع از پیشرفت بیماری‌ها و بروز عوارض جدی جلوگیری خواهد کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خاطرنشان کرد: تشخیص زودهنگام بیماری‌ها همچنین موجب کاهش مراجعات دیرهنگام بیماران به مراکز درمانی و کاهش نیاز به بستری‌های غیرضروری خواهد شد که در نهایت به افزایش کارآمدی نظام سلامت منجر می‌شود.