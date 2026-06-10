بقایی: آمریکا نبض حیات ایرانیان را هدف قرار داده هست

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی گفت: آمریکا در ادامه تجاوزهای خود علیه ایران، شب گذشته زیرساخت‌های حیاتی آب در سریک هرمزگان را هدف قرار داد و تأسیسات تأمین آب مردم را مورد حمله قرار داد؛ تأسیساتی که به بیش از ۲۰ هزار نفر خدمات‌رسانی می‌کرد.

وی افزود: نابودی دو مخزن آب با ظرفیت ۲۵۰۰ متر مکعب و محروم کردن ده روستا از آب آشامیدنی، جنایت جنگی آشکار و نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی است.

بقایی در ادامه خاطرنشان کرد: هیات حاکمه آمریکا باید به‌خاطر ارتکاب این جنایات سبعانه علیه زیرساخت‌های حیاتی ایران، مؤاخذه و مجازات شوند.