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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۰۶

بقایی: آمریکا نبض حیات ایرانیان را هدف قرار داده هست

بقایی: آمریکا نبض حیات ایرانیان را هدف قرار داده هست

سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت:«آب نبض زندگی است» و آمریکا نبض حیات ایرانیان را هدف قرار داده هست.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی گفت: آمریکا در ادامه تجاوزهای خود علیه ایران، شب گذشته زیرساخت‌های حیاتی آب در سریک هرمزگان را هدف قرار داد و تأسیسات تأمین آب مردم را مورد حمله قرار داد؛ تأسیساتی که به بیش از ۲۰ هزار نفر خدمات‌رسانی می‌کرد.

وی افزود: نابودی دو مخزن آب با ظرفیت ۲۵۰۰ متر مکعب و محروم کردن ده روستا از آب آشامیدنی، جنایت جنگی آشکار و نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی است.

بقایی در ادامه خاطرنشان کرد: هیات حاکمه آمریکا باید به‌خاطر ارتکاب این جنایات سبعانه علیه زیرساخت‌های حیاتی ایران، مؤاخذه و مجازات شوند.

کد مطلب 6856685

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    نظرات

    • IR ۰۸:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      ماهم باید زیر ساخت اسراییل بزنیم وهم پتروشیمی

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