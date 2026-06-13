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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۵

ادای احترام سخنگوی وزارت خارجه به مقام شامخ شهید گمنام در همدان

ادای احترام سخنگوی وزارت خارجه به مقام شامخ شهید گمنام در همدان

همدان-اسماعیل بقایی، سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه، در بدو ورود به استان همدان با حضور در محل مزار شهید گمنام استانداری، به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی، سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه، در بدو ورود به استان همدان با حضور در محل مزار شهید گمنام استانداری، به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.

در این مراسم که با حضور حمید ملانوری‌شمسی استاندار همدان، حمزه امرایی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، عبدالله امیری مدیرکل حوزه استاندار و یزدان آزرمی مدیرکل دفتر امور سیاسی استانداری همراه بود، سخنگوی وزارت امور خارجه با اهدای گل و قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس را گرامی داشت.

ادای احترام سخنگوی وزارت خارجه به مقام شامخ شهید گمنام در همدان

شرکت‌کنندگان در این آیین ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی، بر تداوم مسیر فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کردند.

شایان ذکر است، حضور در مزار شهید گمنام نخستین برنامه رسمی اسماعیل بقایی در سفر به دارالمؤمنین همدان بود.

کد مطلب 6858615

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