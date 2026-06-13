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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵

دیدار سخنگوی وزارت خارجه با نماینده ولی‌فقیه در استان همدان

دیدار سخنگوی وزارت خارجه با نماینده ولی‌فقیه در استان همدان

همدان-اسماعیل بقایی، سخنگو وزارت امور خارجه که به استان همدان سفر کرده است، با آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی‌موثقی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه همدان دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی، سخنگو وزارت امور خارجه که به استان همدان ظهر شنبه در سفر به همدان، با آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی‌موثقی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه همدان دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست که با حضور حمزه امرایی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان و جمعی از ائمه جمعه استان برگزار شد، محورهای مهمی پیرامون هماهنگی‌های سیاسی و امنیتی و همچنین نقش دیپلماسی عمومی در ارتقای ظرفیت‌های بین‌المللی استان همدان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دیدار سخنگوی وزارت خارجه با نماینده ولی‌فقیه در استان همدان

در این دیدار، طرفین بر لزوم تقویت هم‌افزایی میان نهادهای استانی و دستگاه دیپلماسی کشور تأکید کردند. شرکت‌کنندگان در این نشست تصریح کردند که بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماسی عمومی می‌تواند نقش مؤثری در معرفی توانمندی‌های همدان در عرصه‌های بین‌المللی و توسعه تعاملات خارجی استان ایفا کند.

گفتنی است، این دیدار در راستای هماهنگی بیشتر میان بخش‌های مختلف حاکمیتی و پیشبرد اهداف دیپلماتیک نظام در سطح استان‌های کشور صورت گرفت.

دیدار سخنگوی وزارت خارجه با نماینده ولی‌فقیه در استان همدان

کد مطلب 6858704

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