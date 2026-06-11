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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۲۲

بقایی: حملات آمریکا به کشتی‌های تجاری تهدید جدی علیه دریانوردی است

بقایی: حملات آمریکا به کشتی‌های تجاری تهدید جدی علیه دریانوردی است

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که حملات آمریکا به کشتی‌های تجاری و راهزنی دریایی، تهدیدی جدی علیه دریانوردی بین‌المللی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی با انتشار تصویر یکی از روزنامه‌های هندی که خبر حمله آمریکا به سه کشتی تجاری هندی ظرف چند روز اخیر (از ۸ ژوئن تاکنون) را منتشر کرده است، در صفحه شخصی خود نوشت: حملات بیرحمانه آمریکا به کشتی‌های تجاری هندی که موجب قتل حداقل سه شهروند هندی شده است، نتیجه سیاست سرقت مسلحانه و راهزنی دریایی دولت آمریکا است.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: با خانواده‌ و دوستان ملوانان هندی کشته‌شده ابراز همدردی می‌کنیم و به مردم و دولت هند تسلیت می‌گوییم.

وی ادامه داد: جامعه بین‌المللی باید آمریکا را به خاطر رفتار قانون‌شکنانه‌اش پاسخگو کند؛ رفتاری که تهدید علیه صلح و امنیت جهانی است و آزادی دریانوردی را به خطر انداخته است.

کد مطلب 6857538

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