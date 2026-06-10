به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی کشاورزان روستاهای جنوب شهرستان خرمآباد با محوریت آشنایی با مضرات آتشسوزی کاه و کلش در مزارع و آلودگیهای زیستمحیطی، با حضور فرماندار خرمآباد، بخشدار مرکزی، نماینده دادستان، فرمانده نیروی انتظامی و روسای ادارات جهاد کشاورزی و حفاظت محیط زیست برگزار شد.
این گردهمایی روز چهارشنبه در راستای جلوگیری از آتشسوزی کاه و کلش مزارع کشاورزی و با هدف افزایش آگاهی عمومی کشاورزان نسبت به مضرات این پدیده و ایجاد آلودگیهای زیستمحیطی برای شهروندان، گردهمایی کشاورزان در جنوب شهر خرمآباد برگزار شد.
رئیس محیط زیست خرمآباد: آتشسوزی کاه و کلش به چالش جدی تبدیل شده است
در این مراسم، احمد آخوندزاده، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خرمآباد ضمن تبریک ایام هفته محیط زیست، هدف از این گردهمایی را آشنایی کشاورزان با مضرات آتشسوزی کاه و کلش مزارع و جلوگیری از آلودگیهای زیستمحیطی عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه یکی از مطالبات مردمی، توقف آتشسوزیهای مکرر کاه و کلش مزارع و کاهش آلودگی هوا است، افزود: آلودگی ناشی از آتش زدن کاه و کلش مزارع برنج در جنوب شهر خرمآباد به یک چالش زیستمحیطی جدی تبدیل شده است که امیدواریم با کمک و همکاری کشاورزان در سال جاری شاهد مشکلات کمتری در این خصوص باشیم.
فرماندار خرمآباد: آتش زدن کاه و کلش سلامت شهروندان را به خطر میاندازد
در ادامه، فرماندار شهرستان خرمآباد نیز بر لزوم حل مشکلات کشاورزان و توسعه زیرساختهای لازم تأکید کرد و از کشاورزان خواست با خودداری از آتش زدن کاه و کلش، نقش بسزایی در رفع آلودگیهای زیستمحیطی و معضلات کشاورزی داشته باشند.
درمنان عنوان کرد: آتش زدن کاه و کلش باعث ایجاد مضراتی برای خاک میشود و علاوه بر آن موجب آلودگی هوا و بروز مشکلات و بیماریهای متعددی خواهد شد که سلامت شهروندان را به خطر خواهد انداخت.
نماینده دادستان: برخورد قانونی بدون اغماض با متخلفان محیط زیستی
در ادامه، نماینده دادستان با اشاره به قوانین و مقررات مربوط در این خصوص گفت: با متخلفان محیط زیستی که مرتکب چنین تخلفاتی در حوزه محیط زیست میشوند، بدون هیچ اغماضی طبق قانون برخورد خواهد شد.
در پایان، توسط کارشناسان مربوطه، مباحث علمی پیرامون مضرات آتش زدن کاه و کلش و چگونگی مدیریت پسماندهای کشاورزی برای کشاورزان ارائه شد.
مسئولان امیدوارند با افزایش آگاهی عمومی و همکاری کشاورزان، شاهد کاهش چشمگیر این معضل زیستمحیطی در استان باشیم.
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