به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت یکمین سالگرد شهادت شهید سیدعلی باقرنیا، مراسم یادبودی در خرم‌آباد برگزار می‌شود.

این مراسم روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ از ساعت ۱۳ الی ۱۵ برگزار خواهد شد.

مراسم سالگرد شهید سیدعلی باقرنیا در آرامستان شهدای فلک‌الدین خرم‌آباد و بر مزار آن شهید گرانقدر برگزار می‌شود.

از عموم مردم شهیدپرور مرکز لرستان دعوت شده است تا با حضور خود در این مراسم، یاد و خاطره این شهید والامقام را گرامی بدارند.

شهید سرافراز «سید علی باقرنیا سرناوه» قهرمان و مربی بوکس استان لرستان بود که در حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی طی جنگ تحمیلی دوم به خرم‌آباد به شهادت رسید.