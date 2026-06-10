به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت یکمین سالگرد شهادت شهید سیدعلی باقرنیا، مراسم یادبودی در خرمآباد برگزار میشود.
این مراسم روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ از ساعت ۱۳ الی ۱۵ برگزار خواهد شد.
مراسم سالگرد شهید سیدعلی باقرنیا در آرامستان شهدای فلکالدین خرمآباد و بر مزار آن شهید گرانقدر برگزار میشود.
از عموم مردم شهیدپرور مرکز لرستان دعوت شده است تا با حضور خود در این مراسم، یاد و خاطره این شهید والامقام را گرامی بدارند.
شهید سرافراز «سید علی باقرنیا سرناوه» قهرمان و مربی بوکس استان لرستان بود که در حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی طی جنگ تحمیلی دوم به خرمآباد به شهادت رسید.
نظر شما