  1. استانها
  2. لرستان
۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۱۹

برگزاری مراسم سالگرد شهادت شهید باقرنیا در خرم‌آباد

برگزاری مراسم سالگرد شهادت شهید باقرنیا در خرم‌آباد

خرم‌آباد- مراسم سالگرد شهادت شهید باقرنیا فردا در مرکز لرستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت یکمین سالگرد شهادت شهید سیدعلی باقرنیا، مراسم یادبودی در خرم‌آباد برگزار می‌شود.

این مراسم روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ از ساعت ۱۳ الی ۱۵ برگزار خواهد شد.

برگزاری مراسم سالگرد شهادت شهید باقرنیا در خرم‌آباد

مراسم سالگرد شهید سیدعلی باقرنیا در آرامستان شهدای فلک‌الدین خرم‌آباد و بر مزار آن شهید گرانقدر برگزار می‌شود.

از عموم مردم شهیدپرور مرکز لرستان دعوت شده است تا با حضور خود در این مراسم، یاد و خاطره این شهید والامقام را گرامی بدارند.

شهید سرافراز «سید علی باقرنیا سرناوه» قهرمان و مربی بوکس استان لرستان بود که در حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی طی جنگ تحمیلی دوم به خرم‌آباد به شهادت رسید.

کد مطلب 6856688

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها