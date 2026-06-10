گازرسانی به روستاهای چلاو در انتظار تعیین تکلیف منابع طبیعی است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حاجیپور شامگاه چهارشنبه در حاشیه این بازدید در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: پروژه گازرسانی در مسیر فیلبند تا گنگرجکلا به دلیل برخی موانع اداری با وقفه مواجه شده و پیگیریها نشان میدهد بخش عمده این مشکل به روند تصمیمگیری در حوزه منابع طبیعی بازمیگردد. به گفته وی، انتظار میرود این موضوع در اسرع وقت تعیین تکلیف شود تا عملیات اجرایی پروژه از سر گرفته شود.
وی در ادامه با اشاره به شرایط فعلی حوزه انرژی کشور افزود: در پی حملات اخیر به برخی تأسیسات نفت و گاز، بخشی از ظرفیت تولید گاز کشور از مدار خارج شده و همین موضوع فشار مضاعفی بر شبکه تأمین انرژی وارد کرده است.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برای مدیریت این شرایط، نشستهای تخصصی با مسئولان وزارت نفت و مدیران شرکتهای مرتبط برگزار شده و گزینههایی از جمله تأمین گاز از برخی کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین بررسی ظرفیتهای موجود در دریای خزر در حال بررسی است.
حاجیپور همچنین درباره وضعیت برخی پروژههای عمرانی در منطقه چلاو گفت: طبق دستور وزیر راه و شهرسازی مقرر بود مسیر چلاو تا سنگچال روکش آسفالت شود، اما به دلیل تعلل برخی دستگاهها، اعتبار حدود ۱۰ میلیارد تومانی پیشبینیشده برای این پروژه با مشکل مواجه شد. با این حال، پیگیریها برای بازگرداندن اعتبار و اجرای طرح همچنان ادامه دارد.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور افزود: محدودیت منابع مالی موجب شده بخشی از اعتبارات عمرانی در سطح ملی کاهش یابد، اما پروژههایی که پیشتر دارای ردیف اعتباری بودهاند همچنان در دستور کار قرار دارند و تلاش میشود طرحهایی مانند جاده جایگزین هراز و سد هراز با پیگیریهای میدانی به سرانجام برسند.
نماینده مردم آمل در مجلس در پایان ضمن قدردانی از تلاشهای استاندار مازندران، فرمانداران و مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان، بر تداوم پیگیریها برای رفع مشکلات زیرساختی و خدمترسانی به مردم منطقه تأکید کرد.
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