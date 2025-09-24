تخصیص ۷۰۰ میلیارد تومان برای پروژه های بالادست جاده هراز

رضا حاجیپور در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پروژه نیمهتمام جاده بالادست جاده هراز اظهار داشت: وزیر راه، نمایندگان و معاونان مربوطه اقدام عملی برای پیشبرد این پروژه انجام ندادهاند، اما امروز خود وزیر قول داده بود تا پایان آذرماه پروژه تکمیل و به بهرهبرداری برسد.
حاجیپور با بیان اینکه اعتبارات قابل توجهی برای این طرح در نظر گرفته شده است، گفت: تا کنون حدود ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه شده و امسال نیز ۷۰۰ میلیارد تومان برای جاده هراز اختصاص یافته است، رقمی که برای نخستین بار در این پروژه اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: اگر استیضاح وزیر راه مطرح نمیشد، وضعیت پروژه هیچ تغییری نمیکرد و هنوز امضای خود را از استیضاح پس نگرفته ام.
نماینده مردم آمل در ادامه به وضعیت ورزش کشور نیز اشاره کرد و با یادآوری کسب ۶ مدال در المپیک و دو مدال در المپیک دانشآموزی گفت: سرانه ورزشی فعلی بسیار پایین است و برنامهریزی بر اساس استعدادها و ظرفیتها ضروری است تا قابلیتهای واقعی کشور در حوزه ورزش شکوفا شود.
حاجیپور در پایان خاطرنشان کرد: انتظار مردم از وزارت راه، عمل به وعدهها و تکمیل پروژه جاده بالادست هراز است و این مطالبه به صورت جدی از سوی نمایندگان پیگیری خواهد شد.
