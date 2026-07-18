فرافکنی سنتکام؛ تلاش برای انکار حقایق تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، سنتکام در واکنش به گزارش‌های مربوط به انفجار دو نفتکش در آبراه استراتژیک تنگه هرمز، با صدور بیانیه‌ای مدعی نادرست بودن روایت‌های ارائه‌شده شد.

این نهاد نظامی آمریکایی در حالی گزارش‌های میدانی را «نادرست» می‌خواند که تجربه ثابت کرده است فرافکنی و انکار واقعیت‌های منطقه‌ای، بخشی از راهبرد رسانه‌ای و نظامی آمریکا برای حفظ منافع خود و پوشاندن حقایق است.

تحلیلگران معتقدند واشنگتن با این قبیل تکذیبیه‌ها سعی در فرار از پیامدهای امنیتی رویدادهای اخیر در آبراه‌های خلیج‌فارس و تبرئه خود از تنش‌زایی‌های اخیر دارد.

اتهام‌زنی سنتکام به گزارش‌های داخلی، تکرار همان سناریوهای نخ‌نمایی است که همواره در برابر اقتدار و حضور بازدارنده نیروهای مسلح ایران به‌کار گرفته می‌شود.

