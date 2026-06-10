هشدار امنیتی واشنگتن به اتباع آمریکایی؛ به عراق سفر نکنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری سومریه نیوز عراق، سفارت آمریکا در بغداد با انتشار بیانیه‌ای به تمامی اتباعش در عراق هشدار داد که با توجه به شرایط بحرانی منطقه، بالاترین درجات هوشیاری و مراقبت امنیتی را لحاظ کنند.

به دنبال تحولات و تنش‌های نظامی اخیر، سفارت آمریکا در بغداد از شهروندان آمریکایی حاضر در عراق خواست تا به طور کامل مراقب امنیت خود باشند.

در متن این بیانیه آمده است: «به شهروندان آمریکایی در عراق توصیه می‌کنیم بالاترین سطح از بیداری، هوشیاری و توجه را حفظ کنند.

سفارت آمریکا در ادامه این هشدار امنیتی صراحتاً اشاره کرد که احتمال بروز اختلال در سفرها و یا بسته شدن ناگهانی حریم هوایی در منطقه وجود دارد.

این نهاد در پایان به شهروندان خود یادآوری کرد که عراق همچنان در سطح چهارم؛ سطح قرمز هشدارهای مسافرتی این کشور که به معنای «به هیچ وجه به عراق سفر نکنید» قرار دارد.