به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آنتونیو گوترش از ادامه تشدید تنش‌ها در خاورمیانه ابراز نگرانی کرد

گوترش بدون اشاره به حملات غیرقانونی و غیر موجه آمریکا و رژیم اسرائیل به ایران ونقض مستمر آتش بس از سوی طرف های متجاوز به ایران، از طرف‌های درگیر خواست به اجرای کامل آتش‌بس بازگردند و از هر گونه وخامت بیشتر اوضاع خودداری کنند.

وی افزود: تداوم این وضعیت می‌تواند به ازسرگیری کامل درگیری منجر شود و پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی برای منطقه و جهان، به‌ویژه برای آسیب‌پذیرترین کشورها، به همراه داشته باشد.

گوترش همچنین تأکید کرد که حقوق و آزادی‌های دریانوردی باید مطابق با قوانین بین‌المللی محترم شمرده شود و همه طرف‌ها باید به تعهدات خود ذیل حقوق بین‌الملل پایبند باشند و تمام اقدامات احتیاطی ممکن را برای حفاظت از غیرنظامیان انجام دهند.

سخنگوی سازمان ملل نیز در توضیح این موضع گفت: دبیرکل بار دیگر تأکید می‌کند که تنها راه پیش‌رو، گفت‌وگو و مذاکره واقعی است. از آمریکا و ایران می‌خواهم تلاش‌های خود را برای دستیابی به یک توافق صلح‌آمیز، جامع و پایدار که صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را پیش می‌برد، افزایش دهند.