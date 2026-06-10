https://mehrnews.com/x3chQx ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۹ کد مطلب 6856840 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۹ پرچم ایستادگی در پایتخت وحدت اسلامی همچنان بالاست زاهدان- مردم شهر زاهدان در یکصد و یکمین شب از شهادت قائد امت اجتماع با شکوهی را برگزار کردند. دریافت 16 MB کد مطلب 6856840 کپی شد مطالب مرتبط بسته خبری شبانه ۲۰ خردادماه ۱۴۰۵ سیستان و بلوچستان مباهله؛ تجلی حقانیت آلعبا در آوردگاه ایمان و حقیقت ۸۷ پروژه کشاورزی در سیستان و بلوچستان آماده افتتاح شد شبهای آزادشهر همچنان میزبان حضور پرشور مردم است تجمع شبانه مردم رامیان با مشارکت گسترده شهروندان برگزار شد برچسبها زاهدان تجمع مردمی اجتماع مردمی
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