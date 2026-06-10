https://mehrnews.com/x3chy9 ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۹ کد مطلب 6856136 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۹ بسته خبری شبانه ۲۰ خردادماه ۱۴۰۵ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین اخبار این استان در تاریخ ۲۰ خردادماه ۱۴۰۵ میپردازیم. دریافت 18 MB کد مطلب 6856136 کپی شد مطالب مرتبط رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دلگان معرفی شد پرچم ایستادگی در پایتخت وحدت اسلامی همچنان بالاست ۸۷ پروژه کشاورزی در سیستان و بلوچستان آماده افتتاح شد رعایت مقررات قانون کار؛ اولویت احداث نیروگاه ۱۰۰مگاواتی خورشیدی زاهدان موسیقی بلوچی؛ نغمه ها و آواها برچسبها شهرستان قصرقند خرما نخلستان
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