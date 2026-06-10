  1. استانها
  2. بوشهر
۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۴۴

حمله به تاسیسات پارس جنوبی صحت ندارد

حمله به تاسیسات پارس جنوبی صحت ندارد

بوشهر- اخبار منتشرشده مبنی بر حمله به تاسیسات پارس جنوبی صحت ندارد و تاکنون حمله ای در منطقه پالایشگاهی عسلویه و کنگان انجام نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، برخلاف اخبار منتشره در فضای مجازی، اخبار رسیده به خبرنگار مهر از این حکایت دارد، که تاکنون منطقه پالایشگاهی عسلویه و کنگان مورد حمله قرار نگرفته است.

در عین حال مسئولان، هر گونه انفجاری در این منطقه را تکذیب کردند.

کد مطلب 6856843

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها