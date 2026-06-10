به گزارش خبرنگار مهر، برخلاف اخبار منتشره در فضای مجازی، اخبار رسیده به خبرنگار مهر از این حکایت دارد، که تاکنون منطقه پالایشگاهی عسلویه و کنگان مورد حمله قرار نگرفته است.
در عین حال مسئولان، هر گونه انفجاری در این منطقه را تکذیب کردند.
بوشهر- اخبار منتشرشده مبنی بر حمله به تاسیسات پارس جنوبی صحت ندارد و تاکنون حمله ای در منطقه پالایشگاهی عسلویه و کنگان انجام نشده است.
به گزارش خبرنگار مهر، برخلاف اخبار منتشره در فضای مجازی، اخبار رسیده به خبرنگار مهر از این حکایت دارد، که تاکنون منطقه پالایشگاهی عسلویه و کنگان مورد حمله قرار نگرفته است.
در عین حال مسئولان، هر گونه انفجاری در این منطقه را تکذیب کردند.
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