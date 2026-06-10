حمله به تاسیسات پارس جنوبی صحت ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، برخلاف اخبار منتشره در فضای مجازی، اخبار رسیده به خبرنگار مهر از این حکایت دارد، که تاکنون منطقه پالایشگاهی عسلویه و کنگان مورد حمله قرار نگرفته است.

در عین حال مسئولان، هر گونه انفجاری در این منطقه را تکذیب کردند.