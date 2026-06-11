داروی دیابت خطر سرطان سینه را ۳۰ درصد کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند زنانی که اضافه وزن دارند و داروهای GLP-۱ مصرف می‌کنند، حدود ۳۰ درصد کمتر از افرادی که چنین داروهایی مصرف نمی‌کنند، به سرطان سینه مبتلا می‌شوند.

دکتر «الیزابت مک‌دونالد»، محقق ارشد و استاد رادیولوژی در دانشکده پزشکی پرلمن دانشگاه پنسیلوانیا، در یک بیانیه خبری گفت: «اگرچه مطالعه ما مشاهده‌ای بود و به طور قطعی ارتباط بین داروهای GLP-۱ و کاهش بروز سرطان سینه را تأیید نمی‌کند، اما نشان می‌دهد بررسی این داروهای کاهش وزن به عنوان ابزارهای بالقوه پیشگیری از سرطان ارزش دارد.»

داروهای پپتید-۱ شبه گلوکاگون (GLP-۱) هورمون GLP-۱ را تقلید می‌کنند که به کنترل سطح انسولین و قند خون کمک می‌کند، اشتها را کاهش می‌دهد و هضم غذا را کُند می‌کند. این داروها که در ابتدا برای درمان دیابت نوع ۲ ساخته شده بودند، اکنون به طور گسترده برای کاهش وزن نیز استفاده می‌شوند.

برای مطالعه جدید، محققان پرونده‌های سلامت نزدیک به ۱۱۲۰۰۰ زن ۴۵ تا ۸۰ ساله را با شاخص توده بدنی (BMI) ۲۵ یا بالاتر، تجزیه و تحلیل کردند.

محققان گفتند که از بین این زنان، تقریباً برای ۱۴٪ داروی GLP-۱ تجویز شده بود.

نتایج نشان داد زنانی که داروهای GLP-۱ مصرف می‌کردند، در مقایسه با کل گروه، تقریباً ۳۵٪ خطر ابتلا به سرطان سینه کمتری داشتند.

برای تأیید این نتایج، محققان هر یک از بیش از ۱۵۰۰۰ زن مصرف کننده داروی GLP-۱ را با زن دیگری که سابقه مشابهی داشت، مطابقت دادند. در این مقایسه، افرادی که داروهای GLP-۱ مصرف می‌کردند، تقریباً ۳۱٪ احتمال ابتلا به سرطان سینه کمتری داشتند.

به گفته محققان، داروهای GLP-۱ از چند طریق می‌توانند خطر ابتلا به سرطان سینه را کاهش دهند:

- وزن اضافی یک عامل خطر شناخته شده برای سرطان سینه، به ویژه پس از یائسگی است. این داروها با کمک به زنان در کاهش وزن، ممکن است خطر ابتلا به سرطان را نیز کاهش دهند.

- داروهای GLP-۱ همچنین به دلیل کاهش التهاب شناخته شده‌اند که ممکن است در ایجاد سرطان سینه نقش داشته باشد.

- این داروها ممکن است اثرات دیگری بر متابولیسم و ژنتیک داشته باشند که می‌توانند رشد سلول‌های سرطانی را مهار کنند.

مک‌دونالد گفت: «در نهایت، ما می‌خواهیم گزینه‌های بهتری برای پیشگیری از سرطان سینه پیدا کنیم.»