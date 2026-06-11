پیرحسینلو: ۱۱۷ مهدکودک فاقد مجوز در مرکزی ساماندهی شدند

عبدالرضا پیرحسینلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر ۷۵۳ مجوز فعالیت در حوزه مهدکودک‌ها و مراکز پیش‌دبستانی استان مرکزی صادر شده که از این تعداد، ۵۷۶ واحد فعال هستند.

وی افزود: ۶۷ درصد کودکستان‌های فعال استان مرکزی به صورت ضمیمه مدارس دولتی فعالیت می‌کنند و مابقی به صورت مستقل یا وابسته به مدارس غیردولتی هستند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی تصریح کرد: در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ تعداد ۱۳ هزار و ۲۸۴ نوآموز در سامانه سیدا ثبت‌نام شدند و پوشش دوره پیش‌دبستانی در استان به ۸۸ درصد رسید.

وی ادامه داد: یک‌هزار و ۶۹۰ نوآموز در این دوره ثبت‌نام نکرده‌اند که تلاش می‌شود با اجرای برنامه‌های تابستانی، زمینه بهره‌مندی آنان از آموزش‌های پیش‌دبستانی پیش از ورود به دبستان فراهم شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی با اشاره به ساماندهی مراکز فاقد مجوز تاکید کرد: ۱۱۷ مرکز غیرمجاز شناسایی و به مراجع ذی‌ربط معرفی شدند که پس از تمکین به قانون، فرآیند صدور مجوز برای آنها در دست اقدام قرار گرفته است.

وی افزود: مسئولیت آموزش و تربیت کودکان از بدو تولد تا شش سالگی به طور کامل بر عهده وزارت آموزش و پرورش است و فعالیت مراکز آموزشی در این حوزه باید مطابق ضوابط این وزارتخانه انجام شود.

پیرحسینلو بیان کرد: دوره ۳۶ ساعته «راهبردهای تربیت و یادگیری» برای مربیان در حال برگزاری است و پس از آن نیز دوره ۳۲ ساعته «تربیت کودک» اجرا خواهد شد.

وی گفت: تعیین تکلیف نحوه اداره دوره پیش‌دبستانی در کشور یک ضرورت است و باید به صورت اساسی مشخص شود که این مراکز به شکل مستقل، وابسته به مدارس یا با سازوکار دیگری فعالیت کنند.

پیرحسینلو تأکید کرد: در حال حاضر مرکز پیش‌دبستانی دولتی در کشور وجود ندارد و این موضوع موجب شده برخی کودکان به‌ویژه در مناطق روستایی از آموزش‌های پیش‌دبستانی محروم بمانند.