عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۲۳ شامگاه سهشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، گزارش یک مورد حادثه غرقشدگی در رودخانه زایندهرود به مرکز اورژانس اعلام شد.
وی افزود: این حادثه در محدوده اواسط پل خواجو در شهر اصفهان رخ داد که بلافاصله پس از دریافت گزارش، یک واحد عملیاتی اورژانس پیشبیمارستانی به محل اعزام شد.
سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با بیان اینکه در این حادثه یک مرد ۱۸ ساله دچار غرقشدگی شد، تصریح کرد: نیروهای امدادی پس از حضور در محل، اقدامات درمانی اولیه و عملیات احیای قلبی ریوی را برای این فرد آغاز کردند.
عابدی ادامه داد: مصدوم همزمان با انجام عملیات احیای قلبی ریوی برای ادامه اقدامات درمانی به بیمارستان شریعتی منتقل شد، اما این حادثه یک فوتی بر جای گذاشت.
وی خاطرنشان کرد: در این حادثه مصدوم دیگری گزارش نشده و تعداد فوتیها یک نفر اعلام شده است.
سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به ضرورت توجه شهروندان به هشدارهای ایمنی در حاشیه رودخانهها افزود: رعایت نکات ایمنی و پرهیز از حضور در مناطق حادثهخیز، بهویژه در ساعات پایانی شب، میتواند از بروز چنین حوادث تلخی جلوگیری کند.
نظر شما