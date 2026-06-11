به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای رییس قوه قضاییه در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: آمریکای متجاوز شب گذشته به نقاطی از کشور ما تجاوز کرد. قوای مسلح ایران اسلامی به سرعت پاسخ تجاوزکاران را داد.
مشکلِ سردمداران آمریکایی و در رأس آنها رئیسجمهور فرومایه و سِفلهشان آن است که هنوز مفهوم غیرت و حمیّت ایرانی را درک نکردهاند.
همگان باید بدانند که برای یک ایرانی مسلمان، دفاع از وطن، نه صرفاً پاسداری از خاک، که حراست از شرافت، هویت و یک میراث تمدنی سترگ است.
قیاماللیلِ ملت ایران که از ۱۰۰ شب گذشته است، گواهی بر عزم راسخ مردم و قوای مسلح ما برای پاسخ کوبنده و خردکننده به هر تجاوز دشمن است.
چهار دهه و بیش از هفت سال از طلوع انقلابی میگذرد که با تکیه بر اراده مردم شکل گرفت و با اتکای به وحدت ملی استمرار یافت؛ مسیری که در فراز و فرودهای سیاسی، اقتصادی و بینالمللی آزموده شد، اما هرگز از حرکت بازنایستاد.
آحاد ملت ایران، چون کوههایی استوار، ثابتقدم و خللناپذیر ایستادهاند و برای دفاع از کیان ایران اسلامی، همعهد و همقسم شدهاند. مردم ما، باکی از تهدیدات ترامپ و امثال این فرد فاجر ندارند و معنای راستین عزت و چراغ هدایت را جانبازی در راه دین و وطن میدانند. «وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا»
اکنون که پیشروی ما، ماه محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر است، بیش از پیش برای صفآرایی در برابر یزدیان زمان آمادهایم و یکصدا میگوییم که ایرانیان همه در طواف عشقاند و دایره این طواف، حسین (ع) است.
آمریکا و رئیسجمهور نابکارش باید بدانند معادلات راهبردی و ترتیبات امنیتی در منطقه غرب آسیا، دیگر به قبل بازنمیگردد و ایران اسلامی، میخ آخر را بر تابوت آمریکا در منطقه غرب آسیا خواهد زد بهعونالله.
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