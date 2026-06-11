به گزارش خبرنگار مهر، حسین بهرامی صبح پنج شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: در هفته جهاد کشاورزی ۵۹ پروژه با سرمایه‌گذاری ۵۳۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به بهره‌برداری می‌رسد که بخش عمده این سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی و مردم انجام شده است.

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی افزود: هر بخشی که سرمایه‌گذاری در آن انجام شود، به توسعه اقتصادی و افزایش تولید منجر خواهد شد. در همین راستا و در جریان سفر ریاست جمهوری به استان، تفاهم‌نامه‌هایی برای جذب سرمایه‌گذار و اجرای طرح‌های کشاورزی به امضا رسید.

وی با بیان اینکه توسعه گلخانه‌ها از برنامه‌های مهم جهاد کشاورزی استان است، گفت: سطح گلخانه‌های استان به ۱۲۵ هکتار رسیده که ۱۰۹ هکتار آن به تولید محصولات گلخانه‌ای و ۱۲ هکتار نیز به تولید گل‌های زینتی اختصاص دارد.

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: سالانه ۱۷ میلیون شاخه گل رز در استان تولید می‌شود و چهارمحال و بختیاری در حال تبدیل شدن به یکی از مراکز مهم صادرات محصولات گلخانه‌ای کشور است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بخش باغبانی استان افزود: بیش از ۵۹ هزار هکتار باغ در استان وجود دارد و محصولاتی مانند بادام از مهم‌ترین تولیدات باغی چهارمحال و بختیاری به شمار می‌روند.

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با تأکید بر ضرورت توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی گفت: تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی از تولید تا بسته‌بندی و صادرات از اولویت‌های این مجموعه است و در حوزه محصولات راهبردی از جمله بادام برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت بازار کالاهای اساسی اظهار کرد: با وجود شرایط اقتصادی و افزایش تقاضا در برخی مقاطع زمانی، بازار استان در یک سال گذشته با کمبود جدی کالاهای اساسی مواجه نبوده و ذخایر راهبردی مورد نیاز تأمین شده است.

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری همچنین از پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی با همکاری نهادهایی از جمله کمیته امداد و بنیاد برکت خبر داد و گفت: سال گذشته حدود ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات در بخش کشاورزی استان پرداخت شد.

وی با اشاره به توسعه سامانه‌های نوین آبیاری افزود: اجرای طرح‌های آبیاری تحت فشار و ارتقای بهره‌وری مصرف آب از مهم‌ترین برنامه‌های جهاشاورزی استان در سال جاری است.