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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۸

۵۹ پروژه کشاورزی در چهارمحال و بختیاری افتتاح می‌شود

۵۹ پروژه کشاورزی در چهارمحال و بختیاری افتتاح می‌شود

شهرکرد - مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از افتتاح ۵۹ پروژه بخش کشاورزی همزمان با هفته جهاد کشاورزی در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بهرامی صبح پنج شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: در هفته جهاد کشاورزی ۵۹ پروژه با سرمایه‌گذاری ۵۳۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به بهره‌برداری می‌رسد که بخش عمده این سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی و مردم انجام شده است.

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی افزود: هر بخشی که سرمایه‌گذاری در آن انجام شود، به توسعه اقتصادی و افزایش تولید منجر خواهد شد. در همین راستا و در جریان سفر ریاست جمهوری به استان، تفاهم‌نامه‌هایی برای جذب سرمایه‌گذار و اجرای طرح‌های کشاورزی به امضا رسید.

وی با بیان اینکه توسعه گلخانه‌ها از برنامه‌های مهم جهاد کشاورزی استان است، گفت: سطح گلخانه‌های استان به ۱۲۵ هکتار رسیده که ۱۰۹ هکتار آن به تولید محصولات گلخانه‌ای و ۱۲ هکتار نیز به تولید گل‌های زینتی اختصاص دارد.

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: سالانه ۱۷ میلیون شاخه گل رز در استان تولید می‌شود و چهارمحال و بختیاری در حال تبدیل شدن به یکی از مراکز مهم صادرات محصولات گلخانه‌ای کشور است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بخش باغبانی استان افزود: بیش از ۵۹ هزار هکتار باغ در استان وجود دارد و محصولاتی مانند بادام از مهم‌ترین تولیدات باغی چهارمحال و بختیاری به شمار می‌روند.

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با تأکید بر ضرورت توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی گفت: تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی از تولید تا بسته‌بندی و صادرات از اولویت‌های این مجموعه است و در حوزه محصولات راهبردی از جمله بادام برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت بازار کالاهای اساسی اظهار کرد: با وجود شرایط اقتصادی و افزایش تقاضا در برخی مقاطع زمانی، بازار استان در یک سال گذشته با کمبود جدی کالاهای اساسی مواجه نبوده و ذخایر راهبردی مورد نیاز تأمین شده است.

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری همچنین از پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی با همکاری نهادهایی از جمله کمیته امداد و بنیاد برکت خبر داد و گفت: سال گذشته حدود ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات در بخش کشاورزی استان پرداخت شد.

وی با اشاره به توسعه سامانه‌های نوین آبیاری افزود: اجرای طرح‌های آبیاری تحت فشار و ارتقای بهره‌وری مصرف آب از مهم‌ترین برنامه‌های جهاشاورزی استان در سال جاری است.

کد مطلب 6856998

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