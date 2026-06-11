به گزارش مهر، سرهنگ رامین پاشایی رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا فراجا، ز ایجاد کارگروه‌های ویژه عملیاتی در پلیس فتا در خصوص رصد فعالیت‌های مجرمانه پدیده شرط بندی و قمار مرتبط با مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ خبر داد و گفت: ایجاد ۳۴ کارگروه ویژه عملیاتی رصد و مبارزه با پدیده شرط بندی قمار مرتبط با مسابقات فوتبال جام جهانی ۲۰۲۶ را زیر نظر خواهد داشت.

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا فراجا، افزود: با استناد به قانون کشور مبنی بر مجرمانه بودن هرگونه فعالیت در خصوص ایجاد سایت کانال و یا هر بستری به منظور شرط بندی و قمار پیش بینی نتیجه مسابقات، پلیس فتا با توجه به شرح وظایف در این حوزه؛ رصد این فعالیت‌های مجرمانه را با دقت زیر نظر خواهد داشت.

وی با تجزیه و تحلیل پرونده‌های قضایی مرتبط با شرط بندی و پیش بینی مسابقات ورزشی، کلاهبرداری از متقاضیان این حوزه را با توجه به مقاصد فریبکارانه مجرمان سایبری در پدیده شرط بندی و قمار پیش بینی نتیجه مسابقات ورزشی محتمل دانست و اظهار کرد: در ادوار گذشته نیز پرونده‌های زیادی مرتبط با این موضوع به پلیس،فتا سراسر کشور ارجاع و افراد زیادی به علت عدم توجه به هشدارهای سایبری پلیس فتا و وعده‌های دروغین و فریبکارانه گردانندگان سایت های شرط بندی و قمار متضرر و بخشی از دارایی خود را از دست داده‌اند.

بر اساس گزارش پلیس، سرهنگ پاشایی در خاتمه ضمن توصیه به کاربران فضای مجازی مبنی بر عدم شرکت و واکنش به این فرایند مجرمانه، از هموطنان خواست در صورت مواجه با هرگونه موارد مجرمانه مرتبط با این موضوع، مراتب را از طریق سر شماره ۰۹۶۳۸۰ به مرکز امداد و فوریت‌های پلیس فتا گزارش دهند.