۱۵ باند بزرگ قمار و شرط بندی در کشور متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار وحید مجید گفت: با توجه به اهمیت موضوع سایتهای شرطبندی که متأسفانه شمار زیادی از هموطنان را گرفتار خود کرده و سرمایه آنها را که در طول سالها اندوختهاند با نیرنگ از دستشان خارج میکند، شناسایی گردانندگان این کانالهای مجرمانه در دستور کار کارشناسان پلیس قرار گرفت.
سردار مجید با اشاره به تشکیل ۱۵ پرونده در زمینه شرط بندی و قمار در سراسر کشور، افزود: با تلاش پلیس فتا باند بزرگ شرط بندی با دستگیری ۱۵۲ نفر در سراسر کشور متلاشی شد.
وی با بیان اینکه از این تعداد پرونده ۵ پرونده قمار و شرط بندی مربوط به استان مازندران بوده است. گفت: اجاره کارت و مدار ک هویتی از شگردهای این باند بوده است.
رئیس پلیس فتا فراجا ضمن هشدار به شهروندان و به خصوص جوانان درباره سایتهای قمار و شرطبندی، ادامه داد: همه سایتهای شرط بندی برای کلاهبرداری از شهروندان و سرکیسه کردن آنها ساخته شدهاند و عاقبت حضور در این سایتها چیزی جز افسوس و زیان مالی نخواهد بود.
سردار مجید گفت: پلیس فتا آمادگی مقابله با هرگونه جرم رایانهای را دارد و درصورتی که شهروندان با موارد مجرمانه و مشکوک مواجهه شدند میتوانند مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش فوریتهای سایبری پلیس فتا گزارش کنند.
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