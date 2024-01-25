۱۵ باند بزرگ قمار و شرط بندی در کشور متلاشی شد

به‬ گزارش‬ خبرگزاری‬ مهر، ‬ سردار‬ وحید‬ مجید‬ گفت: با توجه به اهمیت موضوع سایت‌های شرط‌بندی که متأسفانه شمار زیادی از هموطنان را ‏گرفتار خود کرده و سرمایه آنها را که در طول سال‌ها اندوخته‌اند با نیرنگ از دستشان خارج می‌کند، ‏شناسایی گردانندگان این کانال‌های مجرمانه در دستور کار کارشناسان پلیس قرار گرفت. ‏

سردار مجید با اشاره به تشکیل ۱۵ پرونده در زمینه شرط بندی و قمار در سراسر کشور، افزود: با تلاش پلیس فتا باند بزرگ شرط بندی با دستگیری ۱۵۲ نفر در سراسر کشور متلاشی شد.

وی با بیان اینکه از این تعداد پرونده ۵ پرونده قمار و شرط بندی مربوط به استان مازندران بوده است. گفت: اجاره کارت و مدار ک هویتی از شگردهای این باند بوده است.

رئیس پلیس فتا فراجا ضمن هشدار به شهروندان و به خصوص جوانان درباره سایت‌های قمار ‏و شرط‌بندی، ادامه داد: همه سایت‌های شرط ‎بندی برای کلاهبرداری از شهروندان و سرکیسه کردن آنها ساخته شده‌اند و عاقبت حضور در این سایت‌ها چیزی جز افسوس و زیان مالی نخواهد بود. ‏

سردار مجید گفت: پلیس فتا آمادگی مقابله با هرگونه جرم رایانه‌ای را دارد و درصورتی که شهروندان با موارد ‏مجرمانه و مشکوک مواجهه شدند می‌توانند مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس ‏www.cyberpolice.ir ‎‏ بخش فوریت‌های سایبری پلیس فتا گزارش کنند.