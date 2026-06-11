اجرای پویش «نه به تصادف» در سیستان با هدف کاهش حوادث ترافیکی

جعفر بارانیپور در گفتگو با حبرنگار مهر، به ارائه آمار مقایسهای تصادفات در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ پرداخت و اظهار کرد: تصادفات جادهای همچنان یکی از چالشهای مهم حوزه سلامت است و نیروهای اورژانس بهصورت شبانهروزی در حال خدمترسانی به مصدومان هستند، اما مهمترین راهکار، پیشگیری از وقوع حوادث است.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی زابل افزود: پویش «نه به تصادف» با هدف افزایش آگاهی عمومی و ترویج فرهنگ رانندگی ایمن در سیستان اجرا شده و شامل برنامههای متنوع آموزشی و فرهنگی است.
بارانیپور ادامه داد: نصب بنرهای آموزشی در سطح شهرها و محورهای پرتردد، برگزاری آموزشهای همگانی برای دانشآموزان، رانندگان، معلمان و سایر اقشار، تولید پادکستهای آموزشی، آموزشهای هفتگی از طریق رادیو زابل و بهرهگیری از ظرفیت رسانهها از جمله اقدامات این پویش است.
وی همچنین به آموزش احیای قلبی ریوی (CPR)، برگزاری کارگاههای کمکهای اولیه در مدارس، توزیع بروشورهای آموزشی و همکاری با پلیس راهور و سایر دستگاهها اشاره کرد.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی زابل با تأکید بر قابل پیشگیری بودن بسیاری از تصادفات، خاطرنشان کرد: سرعت غیرمجاز، سبقتهای خطرناک، خستگی و خوابآلودگی، استفاده از تلفن همراه و بیتوجهی به قوانین از مهمترین عوامل بروز حوادث رانندگی هستند.
وی در پایان از شهروندان خواست با پیوستن به این پویش و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، در حفظ جان خود و دیگران نقشآفرینی کنند و گفت: کاهش حوادث ترافیکی نیازمند مشارکت همگانی است.
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