https://mehrnews.com/x3chQm ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۲۱ کد مطلب 6856831 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۲۱ مردم دیار رستم در شب یکصد و یکم همچنان در خیابان حضور دارند زابل- مردم شهر زابل در یکصد و یکمین شب از شهادت قائد امت اجتماع با شکوهی را برگزار کردند. دریافت 13 MB کد مطلب 6856831 کپی شد مطالب مرتبط سرعت طوفان در زابل از ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت گذشت کشف و معدومسازی حدود ۳ تن مواد غذایی تاریخگذشته در زابل صد شب دلدادگی و پایداری در خیابانهای زابل اجرای پویش «نه به تصادف» در سیستان با هدف کاهش حوادث ترافیکی ۱۰۰ شب ایستادگی و مقاومت در خیابان های زابل مینودشت شاهد تداوم حضور مردمی در تجمعات شبانه است حضور شبانه مردم گرگان در حمایت از ارزشهای انقلاب ادامه دارد برچسبها شهرستان زابل تجمع مردمی اجتماع مردمی
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