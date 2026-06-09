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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۷

صد شب دلدادگی و پایداری در خیابان‌های زابل

صد شب دلدادگی و پایداری در خیابان‌های زابل

زابل- مردم شهر زابل در صدمین شب از شهادت قائد امت اجتماع باشکوهی را برگزار کردند.

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کد مطلب 6855616

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