https://mehrnews.com/x3chky ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۷ کد مطلب 6855616 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۷ صد شب دلدادگی و پایداری در خیابانهای زابل زابل- مردم شهر زابل در صدمین شب از شهادت قائد امت اجتماع باشکوهی را برگزار کردند. دریافت 17 MB کد مطلب 6855616 کپی شد مطالب مرتبط ۱۰۰ شب ایستادگی و مقاومت در خیابان های زابل افزایش سرعت بادهای ۱۲۰ روزه در شهرهای شمالی سیستان و بلوچستان حماسه حضور مردم زابل به شب نود هشتم رسید برچسبها شهرستان زابل تجمع مردمی اجتماع مردمی
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