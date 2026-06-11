حضور ۶۸ مبلغ دینی در نقاط مختلف اردستان برای ایام محرم

حجت الاسلام سجاد هوشمند پیش از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاراناظهار کرد: در ارتباط با برنامههای ایام محرم، در شهر اردستان مصوب شد که برنامههای عزاداری همچون سالهای قبل بهمدت یکساعت با نظم مشخص، برگزار شده سپس ساعت ۲۱ الی ۲۲ حضور در میدان را خواهیم داشت چرا که طبق فرموده رهبری حضور در تجمع مهم است.
وی افزود: برای پنج شب دوم ایام محرم در شهر، هیئتهای عزاداری از محلات مختلف شهر به میدان آمده و دقایقی را هر کدام در میدان شهر و محل برگزاری تجمع به اجرای برنامه و عزاداری میپردازند.
سرپرست اداره تبلیغات اسلامی اردستان خاطرنشان کرد: اینروزها حفظ اتحاد و انسجام ملی ضرورت دارد بنابراین سخنرانان و مداحان در صحبتها و شعارهای خود دقت کنند که موضوعی برخلاف اتحاد مطرح نشود.
هوشمند تصریح کرد: موکبها و ایستگاههای صلواتی همکاری را با دستگاههای مربوطه داشته و نکات ایمنی را نیز در برپایی ایستگاه صلواتی و دیگر برنامهها رعایت کنند و هر هیئت پرچم ایران نیز همراه با خود داشته باشند و موضوع امر به معروف و نهی از منکر نیز در سخنرانیها بیان شود.
وی یادآور شد: حدود ۳۳ نفر روحانی در شهرستان بهصورت ثابت ساکن بوده و مشغول به امر مقدس تبلیغ هستند همچنین ۳۵ نفر هم اعزامی از دیگر شهرها نظیر قم و اصفهان به شهرستان اردستان داریم که در مجموع با روحانیهای ثابت ۶۸ نفر در نقاط مختلف شهرستان به تبلیغ مشغول میشوند.
سرپرست اداره تبلیغات اسلامی اردستان اضافه کرد: در شهر زواره، شروع مراسمات از ساعت ۲۱:۳۰ و زمان تجمع از ساعت ۲۰:۱۵ الی ۲۱:۱۵ تعیین شده است.
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