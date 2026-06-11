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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۶

محرم فرصت میدان داری نوجوانان در خیمه سیدالشهداست

محرم فرصت میدان داری نوجوانان در خیمه سیدالشهداست

گرگان-مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های گلستان گفت: هیئات مذهبی باید از ظرفیت محرم برای جذب نسل نوجوان و جوان و تقویت فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی بهره بگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید رضا طاهری ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد شئون فرهنگی با بیان اینکه نوجوانان باید سهم ویژه‌ای در برنامه‌های محرم داشته باشند، افزود: برگزاری تجمع‌ها و محافل اختصاصی با حضور سخنرانان و مداحان شاخص می‌تواند زمینه مشارکت گسترده‌تر نوجوانان در برنامه‌های مذهبی را فراهم کند.

وی همچنین بر اهمیت سخنرانی‌های کوتاه، منظم و اثرگذار در مراسم‌های محرم تأکید کرد و گفت: برخی از اقشار جامعه در تجمعات عمومی و شبانه حضور پیدا می‌کنند و همین فرصت می‌تواند در انتقال پیام‌های دینی و فرهنگی و انقلابی بسیار مؤثر باشد.

طاهری با اشاره به ضرورت مدیریت دقیق دسته‌های عزاداری خاطرنشان کرد: برنامه‌های محرم باید با تدبیر، هماهنگی و رعایت همه ملاحظات فرهنگی و اجتماعی برگزار شود تا ضمن حفظ شور حسینی، به انسجام و شکوه مراسمات نیز خللی وارد نگردد.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان گلستان در ادامه، موضوع عفاف و حجاب را از محورهای مغفول‌مانده فعالیت‌های فرهنگی دانست و گفت: محرم بهترین فرصت برای تبیین نگاه متعالی اسلام ناب و اهل‌بیت علیهم السلام به مسئله عفاف و حجاب و اجرای برنامه‌های فرهنگی ایجابی در این حوزه است.

وی افزود: استفاده از ظرفیت هیئات، تبلیغات محیطی، تولیدات رسانه‌ای و برنامه‌های فرهنگی هدفمند می‌تواند در تقویت ارزش‌های دینی و اجتماعی و افزایش اثرگذاری پیام عاشورا نقش مهمی ایفا کند.

کد مطلب 6857229

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