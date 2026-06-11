به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری در دیدار جمعی از مداحان و شاعران آئینی استان یزد، با اشاره به جایگاه والای آیه مباهله گفت: آیه مباهله از آیات مهم، عظیم و دارای مضامین شگفت‌انگیز قرآن کریم است و نکات متعددی در این آیه مطرح شده است.

وی ادامه داد: از این آیه به روشنی اثبات می‌شود که امام حسن (ع) و امام حسین (ع) فرزندان رسول خدا (ص) هستند. همچنین این آیه، حضرت علی (ع) را به عنوان نفس و جان پیامبر معرفی می‌کند؛ شخصیتی که از پیامبر جدا نیست و هر کمال و فضیلتی که پیامبر اکرم (ص) به جز مقام نبوت داراست، در وجود امیرالمؤمنین علی (ع) نیز تجلی یافته است.

آیت‌الله ناصری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران با نهضت امام حسین (ع) پیوند خورده است، تصریح کرد: خداوند بندگان را آفریده و مسیر کمال و سعادت را به آنان نشان داده است تا به سوی او حرکت کنند. مسیر مستقیم، راهی است که انسان را به سوی خداوند هدایت می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: هدف همه انبیا و ائمه اطهار (ع)، هدایت مردم به سوی خدا بوده و همه دشمنی‌ها در طول تاریخ نیز با هدف منحرف کردن انسان‌ها از صراط مستقیم شکل گرفته است.

امام جمعه یزد با اشاره به شرایط امروز جهان گفت: امروز نیز آمریکا همانند فرعون و نمرود، به دنبال سلطه بر ملت‌ها و بازداشتن مردم از مسیر الهی است. اختلاف و تقابل ما با مستکبران از آن‌جاست که آنان می‌خواهند ملت‌ها را در مسیر خود قرار دهند و توحید را از جوامع بگیرند.

وی افزود: امام حسین (ع) جان خود و عزیزانش را فدا کرد تا در مسیر توحید باقی بماند، چرا که حاضر نبود زیر سلطه دشمن قرار گیرد. حضور در هیئت‌های عزاداری، سینه‌زنی و برپایی مجالس سوگواری نیز از همین روست؛ زیرا می‌خواهیم در مسیر توحید بمانیم و با طاغوت و دشمنان الهی مخالفت کنیم.

آیت‌الله ناصری تأکید کرد: اگر به سمت آمریکا نمی‌رویم، به این دلیل است که نمی‌خواهیم در مسیر سلطه دشمن و ذلت قرار بگیریم. ما در مسیر اهل‌بیت (ع) هیچ سلطه‌ای جز سلطه خداوند را نمی‌پذیریم، تنها رضایت الهی را طلب می‌کنیم و همواره در مسیر توحید باقی خواهیم ماند.

در ابتدای این مراسم نیز تعدادی از مداحان و شاعران آئینی استان یزد به مدیحه‌سرایی و شعرخوانی پرداختند.