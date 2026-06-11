به گزارش خبرنگار مهر، عقیل دشتیان‌نسب صبح پنجشنبه در نشست با مدیران و کارشناسان دامپزشکی، شیلات، پژوهشکده میگو، بخش خصوصی و ادارات دامپزشکی به تشریح جدیدترین دستاوردهای علمی این پژوهشکده در زمینه شناسایی، راه‌های انتقال و روش‌های پیشگیری از بیماری AHPND پرداخت.

وی با تأکید بر نقش کلیدی پژوهشکده میگو در تولید دانش فنی مورد نیاز مزارع، اظهار کرد: یافته‌های تحقیقاتی، بایستی مبنای اصلی تدوین برنامه‌های عملیاتی برای کنترل و پیشگیری از بیماری AHPND در سایت‌های پرورش میگو قرار گیرد. این برنامه‌ها در این کارگروه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راهکارهای اجرایی برای کاهش خطر بروز و گسترش بیماری تدوین شد.

وی افزود: از مهم‌ترین مصوبات این کارگروه، ارائه برنامه‌های آموزشی و ترویجی مبتنی بر آخرین نتایج تحقیقات پژوهشکده برای بهره‌برداران، مدیران مزارع و سرکارگران است. این برنامه‌ها با هدف افزایش آگاهی نسبت به علائم بیماری، راه‌های انتقال و روش‌های نوین کنترل و پیشگیری طراحی شده‌اند.

رئیس پژوهشکده میگوی کشور با اشاره به اهمیت امنیت زیستی در مزارع پرورش میگو، تصریح کرد: بر اساس توصیه‌های فنی پژوهشکده، در این جلسه بر فعال و کاربردی بودن گیت‌های ورودی سایت‌های پرورش میگو تأکید شد. همچنین بر لزوم نظارت مستمر و دقیق بر تمامی ورود و خروج‌ها در سایت‌ها که بر عهده دستگاه‌های اجرایی متولی از جمله اداره کل دامپزشکی استان و اتحادیه های صنفی است، تأکید شد.

دشتیان‌نسب ادامه داد: کنترل وسایل نقلیه ورودی و خروجی، بررسی و پایش دقیق لاروهای وارد شده به سایت‌های پرورش میگو و اجرای کامل دستورالعمل‌های بهداشتی و نظارتی که اداره کل دامپزشکی استان متولی اجرای آن است از جمله مواردی است که باید با جدیت دنبال شود. پژوهشکده میگوی کشور آمادگی دارد تا پشتیبانی علمی و فنی لازم را برای اجرای هرچه بهتر این دستورالعمل‌ها ارائه کند.

وی خاطرنشان کرد: همکاری و هماهنگی مستمر میان پژوهشکده میگوی کشور به عنوان قطب علمی این حوزه، دستگاه‌های اجرایی متولی (از جمله اداره کل دامپزشکی و شیلات) و بهره‌برداران، نقش مهمی در حفظ سلامت مزارع پرورش میگو و پایداری تولید این صنعت در استان بوشهر و کل کشور خواهد داشت.