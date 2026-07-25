به گزارش خبرگزاری مهر، دوره آموزشی و ترویجی «کنترل و مدیریت پلانکتونی در مزارع پرورش میگو استان بوشهر» روز یکشنبه ۴ مردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن جلسات اداره کل شیلات استان بوشهر برگزار میشود.
این دوره با همکاری اداره کل شیلات استان بوشهر، شرکت شهرکهای صنعتی استان بوشهر و اتحادیه پرورشدهندگان میگو استان بوشهر برگزار میگردد و تدریس آن بر عهده دکتر خسرو آیین جمشید، معاون پژوهشی پژوهشکده میگوی کشور، خواهد بود.
هدف از برگزاری این دوره آموزشی-ترویجی، ارتقای دانش فنی بهرهبرداران و فعالان صنعت پرورش میگو در زمینه کنترل و مدیریت پلانکتونها به عنوان یکی از عوامل کلیدی مؤثر بر کیفیت آب و سلامت مزارع پرورش میگو است. مدیریت صحیح پلانکتونی نقش مهمی در کاهش خطر بروز بیماریها و افزایش بهرهوری مزارع دارد.
شرکت در این دوره برای کارشناسان شیلات، کارشناسان دامپزشکی و پرورشدهندگان میگو در استان بوشهر آزاد است.
پژوهشکده میگوی کشور مستقر در بوشهر به عنوان یکی از مراکز تحقیقاتی معتبر کشور، همواره برگزاری دورههای آموزشی و ترویجی را در راستای رسالت تحقیقاتی خود و در جهت انتقال دانش فنی و ترویج فناوریهای نوین به بهرهبرداران بخش شیلات در دستور کار دارد.
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