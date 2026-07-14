آخرین وضعیت بیماری در مزارع پرورش میگوی بوشهر بررسی شد

محمد حسن رهنما در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دومین نشست کارگروه استانی مدیریت بیماری AHPND میگو با حضور کارشناسان دامپزشکی استان بوشهر، نمایندگان اداره‌کل شیلات استان، پژوهشکده میگو و رؤسای ادارات دامپزشکی شهرستان‌های استان، در سالن جلسات اداره‌کل دامپزشکی استان بوشهر برگزار شد.

وی افزود: در این نشست، آخرین وضعیت بیماری AHPND در مزارع پرورش میگوی استان، نتایج اقدامات پایشی و مراقبتی، برنامه‌های پیشگیری و کنترل بیماری و همچنین راهکارهای ارتقای امنیت زیستی مزارع مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

مدیر کل دامپزشکی استان بوشهر گفت: حاضران بر ضرورت تداوم پایش‌های هدفمند، تشدید اقدامات مراقبتی، اجرای دقیق ضوابط و دستورالعمل‌های بهداشتی و افزایش هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های مرتبط با صنعت پرورش میگو تأکید کردند.



در پایان این نشست، بر استمرار فعالیت کارگروه استانی، تقویت همکاری‌های بین‌بخشی و اجرای برنامه‌های مصوب با هدف پیشگیری از بروز و گسترش بیماری AHPND، حفظ سلامت مزارع پرورش میگو و حمایت از تولید پایدار این محصول راهبردی در استان بوشهر تأکید شد.