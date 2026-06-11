به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد زهرایی، صبح پنجشنبه در حاشیه مراسم سالگرد سردار شهید حسین سلامی که در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار شد، اظهار داشت: اسلام و به‌خصوص تشیع، یک تئوری عملی دارد؛ «خون بر شمشیر پیروز است». مسیر دین اسلام آبیاری نمی‌شود مگر با خون شهدا.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور گفت: شهیدان سپهبد حسین سلامی و سردار غلامرضا سلیمانی با خون خود راه را باز کردند و بن‌بست‌شکنی بزرگی رقم زدند.

وی افزود: دشمن ما در نقطه مقابل، با خونریزی می‌خواهد به اهداف خود برسد؛ از مدرسه میناب گرفته تا لامرد، از منازل مسکونی تا فرماندهان.

زهرایی تصریح کرد: برای ما چه شهادت و چه پیروزی ظاهری، هر دو پیروزی است. این همان مسیری است که امامین انقلاب به ما آموخته‌اند؛ «ما را بکشید، زنده‌تر می‌شویم». ملت ما بیدارتر می‌شود.