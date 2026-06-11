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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۶

رئیس سازمان بسیج سازندگی:

شهیدان سلامی و سلیمانی با خون خود بن‌بست‌شکنی بزرگی رقم زدند

شهیدان سلامی و سلیمانی با خون خود بن‌بست‌شکنی بزرگی رقم زدند

ری- رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور گفت: شهیدان سپهبد حسین سلامی و سردار غلامرضا سلیمانی با خون خود راه را باز کردند و بن‌بست‌شکنی بزرگی رقم زدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد زهرایی، صبح پنجشنبه در حاشیه مراسم سالگرد سردار شهید حسین سلامی که در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار شد، اظهار داشت: اسلام و به‌خصوص تشیع، یک تئوری عملی دارد؛ «خون بر شمشیر پیروز است». مسیر دین اسلام آبیاری نمی‌شود مگر با خون شهدا.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور گفت: شهیدان سپهبد حسین سلامی و سردار غلامرضا سلیمانی با خون خود راه را باز کردند و بن‌بست‌شکنی بزرگی رقم زدند.

وی افزود: دشمن ما در نقطه مقابل، با خونریزی می‌خواهد به اهداف خود برسد؛ از مدرسه میناب گرفته تا لامرد، از منازل مسکونی تا فرماندهان.

زهرایی تصریح کرد: برای ما چه شهادت و چه پیروزی ظاهری، هر دو پیروزی است. این همان مسیری است که امامین انقلاب به ما آموخته‌اند؛ «ما را بکشید، زنده‌تر می‌شویم». ملت ما بیدارتر می‌شود.

کد مطلب 6857089

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