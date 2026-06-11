محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از پیشبینی تداوم شرایط پایدار جوی در استان قم طی روزهای پنجشنبه و جمعه خبر داد و اظهار کرد: بر اساس آخرین دادههای هواشناسی، آسمان استان در این مدت صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد همراه با غبار محلی رخ خواهد داد.
وی افزود: برای امروز پنجشنبه بیست و یکم خردادماه، وزش باد با جهت شرقی و سرعتی بین ۲۵ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت پیشبینی شده است و در برخی ساعات میتواند موجب خیزش غبار محلی شود.
کارشناس هواشناسی استان قم بیان کرد: حداقل دمای هوای استان در روز پنجشنبه ۲۳ درجه سانتیگراد و حداکثر دما ۴۰ درجه سانتیگراد خواهد بود.
ترابیان با اشاره به وضعیت جوی روز جمعه گفت: آسمان استان در آخرین روز هفته نیز صاف پیشبینی میشود و در برخی ساعات وزش باد و غبار محلی تداوم خواهد داشت.
وی ادامه داد: جهت وزش باد در روز جمعه نیز شرقی خواهد بود و سرعت آن بین ۲۵ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت برآورد میشود.
کارشناس هواشناسی استان قم تصریح کرد: حداقل دمای هوای استان در روز جمعه ۲۳ درجه سانتیگراد و حداکثر دما به ۴۱ درجه سانتیگراد خواهد رسید که نشاندهنده افزایش نسبی دما در مقایسه با روز قبل است.
وی در ادامه به دماهای ثبتشده در نقاط مختلف استان طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: دستجرد با ثبت دمای ۱۸.۲ درجه سانتیگراد خنکترین صبحگاه استان قم را به خود اختصاص داده است.
ترابیان افزود: همچنین منطقه جمکران با ثبت دمای ۳۹.۱ درجه سانتیگراد گرمترین بعدازظهر استان در شبانهروز گذشته را تجربه کرده است.
وی خاطرنشان کرد: بررسی دادههای ایستگاههای هواشناسی نشان میدهد شرایط جوی استان در روزهای آینده همچنان تحت تأثیر پایداری نسبی هوا قرار خواهد داشت و آسمانی عمدتاً صاف همراه با وزش باد در برخی ساعات برای مناطق مختلف استان پیشبینی میشود.
قم- بر اساس گزارشهای ثبتشده هواشناسی، دستجرد بهعنوان خنکترین و جمکران بهعنوان گرمترین نقطه استان قم در ۲۴ ساعت گذشته معرفی شدند.
محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از پیشبینی تداوم شرایط پایدار جوی در استان قم طی روزهای پنجشنبه و جمعه خبر داد و اظهار کرد: بر اساس آخرین دادههای هواشناسی، آسمان استان در این مدت صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد همراه با غبار محلی رخ خواهد داد.
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