تشدید گرمای هوا از اواسط هفته آینده در کهگیلویه و بویراحمد

علی کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تحلیل و بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی پنج روز آینده آسمان استان غالباً صاف خواهد بود و در برخی ساعات افزایش سرعت وزش باد و در برخی مناطق نیز غبار محلی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: بررسی الگوهای جوی نشان می‌دهد از اواسط هفته آینده به تدریج دمای هوا در مناطق مختلف استان افزایش یافته و شرایط برای تشدید گرما فراهم خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به پیش‌بینی وضعیت جوی استان گفت: برای روزهای جمعه ۱۲ تیر، شنبه ۱۳ تیر و یکشنبه ۱۴ تیر، آسمان استان صاف پیش‌بینی شده و در برخی ساعات افزایش سرعت وزش باد و وقوع غبار محلی دور از انتظار نیست.

وی بیان کرد: بر اساس داده‌های ثبت‌شده در ۲۴ ساعت گذشته، شهرستان لنده با ثبت بیشینه دمای ۴۵.۲ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان بوده است.

کرمی ادامه داد: همچنین شهرهای یاسوج و سی‌سخت با ثبت کمینه دمای ۱۷.۴ درجه سانتی‌گراد، خنک‌ترین نقاط استان در شبانه‌روز گذشته بودند.

وی از شهروندان، به‌ویژه سالمندان، کودکان، بیماران و افرادی که در فضای باز فعالیت می‌کنند خواست با توجه به روند افزایشی دمای هوا در روزهای آینده، ضمن مدیریت مصرف آب و برق، از حضور غیرضروری در ساعات گرم روز خودداری کرده و توصیه‌های ایمنی را رعایت کنند.