افزایش دمای همدان تا ۳۷ درجه؛ روند افزایش دما موقتی است

روح‌الله زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین خروجی مدل‌های پیش‌بینی هواشناسی برای پنج روز آینده استان همدان اظهار کرد: آسمان استان در روزهای آتی عمدتاً صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود که در ساعات بعدازظهر با وزش باد همراه خواهد بود.

وی افزود: برای روز شنبه، وزش باد نسبتاً شدید در برخی از نقاط استان، به‌ویژه در مناطق شرقی، پیش‌بینی می‌شود که هم استانی‌ها باید نسبت به این شرایط جوی آگاه باشند.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان با اشاره به روند دمایی استان بیان کرد: روند افزایش دمای بیشینه که از امروز آغاز شده، تا فردا جمعه ادامه خواهد داشت و انتظار می‌رود دمای بیشینه در برخی نقاط استان به ۳۶ تا ۳۷ درجه سانتی‌گراد برسد.

وی با تأکید بر موقتی بودن این گرمایش تصریح کرد: از روز شنبه مجدداً از شدت گرمای هوا کاسته شده و شاهد کاهش دو تا سه درجه‌ای دما در مناطق مختلف استان خواهیم بود.

زاهدی در بخش دیگری از گزارش خود به وضعیت دمایی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: در شبانه‌روز گذشته، نهاوند و فامنین با ثبت دمای ۳۳ درجه بالای صفر، گرم‌ترین نقاط استان بودند و صبح امروز شهرستان بهار با دمای ۱۰ درجه سانتی‌گراد، خنک‌ترین نقطه استان گزارش شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دمای هوای همدان نیز در ۲۴ ساعت اخیر بین ۱۱ تا ۳۱ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است.