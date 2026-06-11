به گزارش خبرنگار مهر، کاظم اکرمی صبح پنجشنبه در جریان بازدید از روند احداث پروژه بزرگ و مدرن مدرسه «پروین اعتصامی» بوشهر با ابراز رضایت از معماری و طراحی این فضای آموزشی، بر ضرورت تسریع در عملیات اجرایی تأکید و اظهار کرد: در کنار سرعت‌بخشی به پروژه، حفظ کیفیت مطلوب و رعایت استانداردهای فنی خط قرمز ماست تا محیطی ایمن و استاندارد برای دانش‌آموزان فراهم شود.

بازرس کل استان بوشهر همچنین نقش این پروژه را در کاهش تراکم کلاسی در مرکز استان و ارتقای شاخص‌های یادگیری حیاتی دانست.

وی به جایگاه والای خیرین اشاره کرد و افزود: اقدام خیرین مدرسه‌ساز که خالصانه برای آینده فرزندان این مرز و بوم سرمایه‌گذاری می‌کنند، معامله‌ای دوسویه برای دنیا و آخرت است که برکت آن در کل نظام آموزشی جاری می‌شود.

جزئیات فنی پروژه

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر با ارائه گزارشی از روند احداث این واحد آموزشی اظهار کرد: مدرسه ۱۸ کلاسه پروین اعتصامی یکی از پروژه‌های شاخص و زیبای استان است که با زیربنای ۶۵۰۰ مترمربع در حال اجراست.

ابراهیم احمدی با اشاره به ابعاد مالی پروژه تصریح کرد: این طرح با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان در دست احداث است و با تلاش شبانه‌روزی تیم‌های فنی، هم‌اکنون به پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی رسیده است. امیدواریم با استمرار حمایت‌ها، در کوتاه‌ترین زمان ممکن شاهد بهره‌برداری از این فضای آموزشی مدرن باشیم.

در راستای نظارت میدانی بر پروژه‌های زیرساختی و آموزشی، کاظم اکرمی، بازرس کل قضایی استان بوشهر، به همراه معاونین خود و مدیرکل نوسازی مدارس استان، از روند احداث پروژه بزرگ و مدرن مدرسه «پروین اعتصامی» بوشهر بازدید کرد.

در این بازدید، آخرین وضعیت فنی، موانع اجرایی و استانداردهای کیفی این طرح مورد بررسی دقیق قرار گرفت.