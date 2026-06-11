به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی کتاب «پرونده‌ای برای هواپیماربایی؛ بررسی تاریخی هواپیماربایی در ایران با رویکرد جامعه‌شناسی جنگ» منتشرشده توسط انتشارات سرو موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، با حضور رضا جهان‌فر نویسنده اثر، بهزاد مظاهری رئیس اسبق سازمان هواپیمایی کشوری، امیر سرتیپ خلبان شهرام رستمی، ناخدا هوشنگ صمدی فرمانده تکاوران خرمشهر در دوران دفاع مقدس، علیرضا منظری نماینده اسبق جمهوری اسلامی ایران در سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو)، علیرضا عسگری معاون فرهنگ و ارتباطات موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، علیرضا سلیمی مدیر انتشارات سرو، حسین دهباشی تاریخ‌پژوه و مستندساز و جمعی از کارشناسان حوزه هوانوردی نظامی و غیرنظامی در موزه تصاویر معاصر برگزار شد.

در این نشست، حاضران ضمن بررسی محتوای کتاب، درباره ابعاد تاریخی، اجتماعی، امنیتی و حقوقی پدیده هواپیماربایی در ایران به بحث و تبادل نظر پرداختند و بر اهمیت انتشار آثار پژوهشی در حوزه تاریخ معاصر و دفاع مقدس توسط انتشارات سرو موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تأکید کردند.

امیر سرتیپ خلبان شهرام رستمی در سخنان خود با اشاره به اهمیت انتشار این اثر، کتاب «پرونده‌ای برای هواپیماربایی» را اثری مرجع در ثبت و تحلیل حوادث هواپیماربایی در ایران دانست و اظهار کرد این کتاب توانسته بخشی از رویدادهای کمتر روایت‌شده تاریخ هوانوردی کشور را با اتکا به اسناد، آمار و روایت‌های تاریخی گردآوری کند. وی همچنین با مرور شرایط سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس، به نقش گروه‌های معارض در برخی هواپیماربایی‌ها و همچنین اقدامات نیروهای مسلح و پدافند هوایی کشور در مدیریت این تهدیدات اشاره کرد.

بهزاد مظاهری رئیس اسبق سازمان هواپیمایی کشوری نیز با بیان اینکه هواپیماربایی صرفاً یک پدیده امنیتی یا تروریستی نیست، بر ضرورت مطالعه آن از منظرهای مختلف اجتماعی، سیاسی و فردی تأکید کرد. وی با اشاره به نمونه‌های متعدد هواپیماربایی در ایران، تنوع انگیزه‌های عاملان این حوادث را مورد توجه قرار داد و گفت کتاب با نگاهی جامع تلاش کرده است ابعاد مختلف این پدیده را برای مخاطب روشن کند.

در ادامه، علیرضا منظری نماینده اسبق ایران در ایکائو با تشریح روند شکل‌گیری کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با هواپیماربایی، به بررسی ابعاد حقوقی این موضوع پرداخت. وی با اشاره به تجربه‌های جهانی و پرونده‌های مهم هواپیماربایی در ایران، تأکید کرد که تحولات چند دهه اخیر موجب شده تمرکز نهادهای بین‌المللی از مقابله صرف با هواپیماربایی به سمت تأمین جامع امنیت هوانوردی سوق پیدا کند.

حسین دهباشی نیز با اشاره به ارزش پژوهشی این اثر، ثبت و مستندسازی موضوعاتی همچون هواپیماربایی را برای تکمیل تاریخ معاصر ایران ضروری دانست و انتشار چنین آثاری را گامی مؤثر در توسعه مطالعات تاریخی و تولید منابع پژوهشی قابل استناد ارزیابی کرد.

سخنرانان این نشست در مجموع، کتاب «پرونده‌ای برای هواپیماربایی» را اثری ارزشمند و پژوهشی دانستند که با انتشار توسط انتشارات سرو موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس توانسته بخشی از تاریخ کمتر روایت‌شده هوانوردی کشور را مستند کرده و زمینه را برای پژوهش‌های آینده در حوزه تاریخ هوانوردی، امنیت پرواز و جامعه‌شناسی جنگ فراهم آورد.

کتاب «پرونده‌ای برای هواپیماربایی» پژوهشی تاریخی درباره موضوع هواپیماربایی در ایران است که با بهره‌گیری از رویکرد جامعه‌شناسی جنگ، به واکاوی زمینه‌ها، پیامدها و تأثیرات این پدیده در دوره‌های مختلف تاریخی پرداخته و توسط انتشارات سرو موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس منتشر شده است.