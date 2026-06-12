«فریم فریم ابری» به بازار نشر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب پنجمین مجموعه داستان کوتاه عماد عبادی است که نویسنده در آن از زاویه دیدی منحصر به فرد به مفاهیمی چون عشق، وفاداری، تنهایی، ظلم و تعدی، تقدیرگرایی و ملال و مرگ نگاه ویژه و متمایزی داشته است.

رویکرد اغلب داستان‌های این نویسنده آمیخته‌ای از گذشته و حال،تقابل سنت و مدرنیته و جهان ماوراء ذهن است. وقایع تاریخی، خاطرات، جهان اسطوره و افسانه بن مایه‌های داستان‌های عبادی را می‌سازند. از کرانه‌های باختری تا عمارت یغمایی‌ها، اصفهان اصفهان، آدم‌های مانده روی دستم، باغ نارون، روماکو، من مشغول مردن بودم ،سایه گستر از جمله داستان‌های این مجموعه هستند.

پیشتر، از عماد عبادی مجموعه داستان‌های «گور گم» ، «خون طاووس» و رمان «باران تند می‌بارد» توسط انتشارات نظام الملک به چاپ رسیده که دو عنوان داستان‌های کوتاه او به مرحله نهایی جایزه ملی جلال راه پیدا کردند.

کتاب «فریم فریم ابری» شامل ۱۴ داستان کوتاه در ۲۶۶صفحه و با قیمت ۵۸۵۰۰۰ تومان به بازار نشر عرضه شده است.