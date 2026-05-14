ممنوعیت ورود مصالح ساختمانی به مراتع دماوند

به گزارش خبرنگار مهر، نقی میرزاکریمی، بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از ممنوعیت ورود هرگونه مصالح ساختمانی و ساخت‌وساز غیرمجاز در مراتع و طبیعت دماوند خبر داد و بر حفظ سبک زندگی اصیل عشایری تأکید کرد.

میرزاکریمی، ضمن خوشامدگویی به عشایر در فصل چرای دام، اظهار داشت: در این فصل، مراتع دماوند میزبان عشایر غیور و زحمتکش است. از این عزیزان انتظار می‌رود زمان ورود و خروج و تعداد دام مجاز را مطابق پروانه چرا و طرح مرتعداری رعایت کرده و از ورود مصالح ساختمانی و هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز در مراتع خودداری کنند.

وی افزود: ارائه خدماتی مانند سرویس بهداشتی سیار و حمام خورشیدی بر اساس مصوبات شورای عشایری استان و با هماهنگی‌های لازم بلامانع است، اما متأسفانه اخیراً تعدادی محدود از افراد با برداشت نادرست از تفاهم‌نامه مربوط به احداث عرفی جای چادر عشایری، اقدام به ورود مصالح حجیم به مراتع و طبیعت کرده و با ساخت‌وساز غیرمجاز، ضمن تخریب محیط‌زیست، سیمای طبیعی مناطق را برهم می‌زنند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند تأکید کرد: سبک فرهنگی و زندگی اصیل عشایری بسیار ارزشمند است و باید برای حفظ این میراث و جلوگیری از دگرگونی آن تلاش کنیم.

میرزاکریمی در پایان تصریح کرد: محیط‌بانان و جنگل‌بانان در نه ماه از سال که عشایر مراتع را ترک می‌کنند نیز از طبیعت حفاظت می‌کنند و همواره تعامل و همکاری خوبی بین عشایر و حافظان طبیعت برقرار است.