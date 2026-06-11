حیدر دشتی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد ناوگان حمل‌ونقل استان اظهار داشت: با تکیه بر توان و فعالیت مستمر رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل، از ابتدای سال جاری تا کنون بالغ بر ۳۴۷ هزار تن انواع کالا در سطح استان جابجا شده است.

وی با تأکید بر اینکه این آمار بیانگر پویایی شبکه لجستیکی استان است، افزود: صدور بیش از ۲۲ هزار فقره بارنامه در این بازه زمانی، نشان‌دهنده فعالیت هدفمند ناوگان در حوزه انتقال کالاهای اساسی، غیراساسی و محصولات تولیدی است که چرخه اقتصاد استان را به حرکت درمی‌آورد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام در پایان با اشاره به موقعیت استراتژیک این استان و نقش آن در مبادلات مرزی خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت‌های پایانه‌های مرزی استان و جایگاه ایلام در کریدورهای صادراتی و وارداتی کشور، پیش‌بینی می‌شود حجم عملیات حمل‌ونقل کالا در ماه‌های آتی روند صعودی داشته باشد.