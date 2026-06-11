دستگیری جاعل و کلاهبردار حرفه ای در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی ظهر پنج شنبه اظهار داشت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان در خصوص کلاهبرداری با استفاده از رسید جعلی از آنها ، بلافاصله پیگیری موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود : متهم با شناسایی افراد در یکی از سایت های واسط اقدام به خرید موبایل و طلاجات از شکات نموده و در پایان نیز رسید جعلی در خصوص پرداخت وجه اموال به مالباختگان ارائه می کرد.

رئیس پلیس آگاهی استان با اشاره به اینکه ماموران با اشراف اطلاعاتی ، انجام اقدامات فنی و پلیسی و هماهنگی با مرجع قضایی ، یک نفر متهم به جعل و کلاهبرداری را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم او را در مخفیگاهش دستگیر کردند افزود : متهم در بازجویی های به عمل آمده به ۳ فقره جعل و کلاهبرداری به ارزش ۷ میلیارد ریال با شگرد خرید کالا و ارائه رسید جعلی بجای پرداخت وجه ، اعتراف که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.