دستگیری کلاهبردار ۴۰۰ میلیاردی در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی محمدی ظهر یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: در پی وصول یک فقره پرونده کلاهبرداری با روش اغفال در خصوص معاملات ارز دیجیتال، وعده ازدواج و سرمایه گذاری جهت خرید تجهیزات پزشکی، بلافاصله پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: متهم با شناسایی افراد متمول، با ترفندهای متقلبانه و اعتماد سازی نسبت به اغفال افراد در خصوص معاملات ارز دیجیتال ، وعده ازدواج و سرمایه گذاری جهت خرید تجهیزات پزشکی اقدام و متواری می گردد.

فرمانده انتظامی استان گفت : ماموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضایی، یک نفر متهم به کلاهبرداری را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

این مقام ارشد انتظامی استان افزود: متهم در بازجویی های بعمل آمده به یک فقره کلاهبرداری به ارزش ۴۰۰ میلیارد ریال اعتراف که ضمن جبران خسارت پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.