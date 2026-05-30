اخاذی با لباس پلیس در تبریز؛ مأمور قلابی دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نعمتی شامگاه شنبه در تشریح جزئیات این خبر گفت: مأموران کلانتری ۲۵ کندرود حین گشت‌زنی در سطح شهر به فردی که با لباس انتظامی در حال فریب شهروندان و کلاهبرداری بود، مشکوک شده و وی را در عملیاتی جداگانه دستگیر کردند.

وی افزود: متهم در بازجویی‌های پلیسی به ارتکاب جرم اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده، برای ادامه بررسی‌ها و انجام اقدامات تخصصی به پلیس آگاهی استان تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز با تأکید بر ضرورت هوشیاری شهروندان خاطرنشان کرد: مردم در مواجهه با افراد مشکوک که خود را مأمور معرفی می‌کنند، حتماً کارت شناسایی معتبر درخواست کنند و فریب افراد سودجو را نخورند.