۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۴۲

اخاذی با لباس پلیس در تبریز؛ مأمور قلابی دستگیر شد

تبریز- فرمانده انتظامی شهرستان تبریز از دستگیری فردی خبر داد که با لباس انتظامی از شهروندان اخاذی و کلاهبرداری می‌کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نعمتی شامگاه شنبه در تشریح جزئیات این خبر گفت: مأموران کلانتری ۲۵ کندرود حین گشت‌زنی در سطح شهر به فردی که با لباس انتظامی در حال فریب شهروندان و کلاهبرداری بود، مشکوک شده و وی را در عملیاتی جداگانه دستگیر کردند.

وی افزود: متهم در بازجویی‌های پلیسی به ارتکاب جرم اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده، برای ادامه بررسی‌ها و انجام اقدامات تخصصی به پلیس آگاهی استان تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز با تأکید بر ضرورت هوشیاری شهروندان خاطرنشان کرد: مردم در مواجهه با افراد مشکوک که خود را مأمور معرفی می‌کنند، حتماً کارت شناسایی معتبر درخواست کنند و فریب افراد سودجو را نخورند.

