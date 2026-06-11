جذب کود کشاورزی در چهارمحال و بختیاری فراتر از سهمیه انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا ذاکری پیش از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت تولیدات بخش گیاهی، از تحقق حدود ۱.۵۳ میلیون تن تولید در حوزه محصولات سرامیکی و باغی و ایجاد ارزشی معادل ۴۲ همت خبر داد و در عین حال به چالشهای اعتباری، خشکسالی شدید و وضعیت تأمین نهادهها اشاره کرد.
مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی در گفتوگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت تولیدات بخش کشاورزی اظهار کرد: در مجموع حدود یک میلیون و ۵۳۰ هزار تن تولید در حوزه محصولات باغی و زراعی ثبت شده که ارزش این تولیدات حدود ۴۲ همت برآورد میشود و بخش قابل توجهی از تولیدات گیاهی کشور را شامل میشود.
وی با اشاره به شرایط آبی کشور و اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت بحران آب افزود: در خصوص آبرسانی با تانکر در حاشیه استانها، جزئیات دقیق در اختیار ندارم، اما سال گذشته با وجود تخصیص اعتباری محدود در حدود ۱۰ میلیارد تومان، تلاش شد تا بخشی از مشکلات کشاورزان در این حوزه پیگیری و مدیریت شود.
ذاکری با اشاره به شرایط خاص سال ۱۴۰۳ گفت: سال گذشته با شدیدترین خشکسالی در تاریخ مواجه بودیم و اجرای عملیات آبرسانی و خدماترسانی در این شرایط بسیار دشوار بود. چند هزار تانکر آب در مناطق مختلف و حتی مناطق بیابانی به کارگیری شد و این موضوع فشار عملیاتی سنگینی بر مجموعه وارد کرد.
وی ادامه داد: در برخی موارد به دلیل الزامات مالی و زمانی، پیش از انعقاد برخی قراردادها، عملیات حمل آب انجام شد و امور مالی نیز به دلیل محدودیتهای قانونی، برخی پرداختها را در چارچوبهای مشخص تأیید نکرد که همین موضوع موجب بروز فاصله زمانی در تسویهها شد.
مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی تصریح کرد: در سال جاری هیچ اعتبار جدیدی در اختیار این حوزه قرار نگرفته و از ابتدای سال تاکنون منابع دولتی تازهای برای اجرای برنامهها تخصیص نیافته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری نشستهای ستاد زراعت در شهرستانها گفت: در یک ماه گذشته بازدیدهایی از گلخانهها در برخی شهرستانها انجام شد و همزمان برنامههای بررسی مزارع زرشک نیز در مناطق مختلف اجرا گردید.
ذاکری در خصوص کشت قراردادی نیز اظهار کرد: در سالهای گذشته برنامههایی در این حوزه وجود داشت، اما در سال ۱۴۰۳ برنامه مشخص و ابلاغشدهای در سطح استانها وجود نداشت. البته برخی مصادیق کشت قراردادی از جمله تأمین نهادهها، برق، بذر و پرداختهای علیالحساب توسط برخی شرکتها انجام میشود که هزینه آن در زمان تحویل محصول از کشاورزان کسر میشود.
وی درباره وضعیت تأمین کود در شهرستانها نیز گفت: بر اساس برنامه الگوی کشت ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی، در شهرستانهای مختلف میزان جذب کود در برخی موارد حتی فراتر از سهمیه بوده است؛ بهطور مثال در یکی از شهرستانها جذب ۱۹۲۳ تن در مقابل سهمیه ۱۹۱۳ تن ثبت شده که نشاندهنده تحقق ۱۰ تن مازاد بر برنامه است.
ذاکری ادامه داد: در سال گذشته به دلیل برخی مشکلات از جمله اختلال در حمل و توقف مقطعی در برخی پتروشیمیها، روند توزیع کود با محدودیتهایی مواجه شد، اما با این وجود بخش زیادی از نیاز استانها تأمین شد و در مجموع حدود ۱۳۸ درصد جذب کود نسبت به برنامه در برخی بخشها ثبت شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با وجود محدودیتهای اعتباری و شرایط سخت اقلیمی، تلاش شد تأمین نهادهها بهویژه در بخش باغی بدون خساست و با اولویت نیاز کشاورزان انجام شود و توزیع نهادهها بهصورت کامل در اختیار بهرهبرداران قرار گیرد.
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