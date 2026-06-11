به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بیات‌منش ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران در آیین کلنگ‌زنی پروژه تعریض محور زنجان–قره‌پشتلو با اشاره به شرایط حساس کشور اظهار کرد: امروز در مقطعی قرار داریم که جمهوری اسلامی ایران با اقتدار در برابر زیاده‌خواهی‌ها و اقدامات جنگ‌طلبانه دشمنان ایستاده است، اما در عین حال دولت خدمتگزار هرگز از مأموریت اصلی خود در حوزه خدمت‌رسانی، توسعه زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌های عمرانی غافل نشده و روند توسعه کشور با جدیت ادامه دارد.

وی افزود: آغاز عملیات اجرایی این پروژه نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای پاسخگویی به مطالبات مردم و تکمیل زیرساخت‌های ضروری استان است و خوشبختانه با تأمین اعتبارات مورد نیاز، عملیات اجرایی آن با سرعت مناسب دنبال خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان با بیان اینکه محور زنجان–قره‌پشتلو یکی از مسیرهای مهم ارتباطی استان محسوب می‌شود، گفت: در فاز نخست این طرح، مسیر ارتباطی شهر زنجان به شهر نیک‌پی به عنوان مرکز بخش قره‌پشتلو ارتقا یافته و شرایط مناسب‌تری برای تردد شهروندان فراهم خواهد شد.

بیات‌منش با اشاره به ویژگی‌های فنی این پروژه تصریح کرد: حدود ۱۸ کیلومتر از این محور که در زمره پرترددترین و در عین حال حادثه‌خیزترین بخش‌های مسیر قرار دارد، تحت عملیات تعریض و ارتقا قرار می‌گیرد. این مسیر تاکنون با مشخصات یک راه فرعی درجه دو زیر بار ترافیک بوده و با توجه به حجم تردد، نیازمند ارتقا به راه اصلی و استانداردهای بالاتر حمل‌ونقلی بود.

وی ادامه داد: مطالعات و بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از تصادفات این محور ناشی از محدودیت‌های هندسی راه، عرض کم مسیر و افزایش حجم تردد در سال‌های اخیر بوده است؛ از این رو اجرای این پروژه می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای ایمنی، کاهش سوانح رانندگی و حفظ جان شهروندان داشته باشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان با تأکید بر ظرفیت‌های توسعه‌ای منطقه قره‌پشتلو اظهار کرد: این منطقه از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه گردشگری، خدمات و فعالیت‌های اقتصادی برخوردار است و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی یکی از پیش‌نیازهای مهم برای شکوفایی این ظرفیت‌ها به شمار می‌رود.

وی افزود: محور زنجان–قره‌پشتلو علاوه بر نقش محلی، یکی از مسیرهای ارتباطی مهم میان استان زنجان و استان‌های آذربایجان شرقی و اردبیل محسوب می‌شود و ارتقای آن می‌تواند به تسهیل ارتباطات بین‌استانی، افزایش تبادلات اقتصادی و بهبود دسترسی ساکنان مناطق روستایی و شهری منجر شود.

بیات‌منش خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه از مطالبات جدی و چندین ساله مردم شهرها و روستاهای منطقه بوده و امروز با آغاز عملیات اجرایی آن، یکی از خواسته‌های مهم اهالی قره‌پشتلو وارد مرحله تحقق شده است.

وی ابراز امیدواری کرد با تکمیل این طرح، علاوه بر افزایش ایمنی تردد، کاهش تصادفات و ارتقای کیفیت سفرهای درون‌استانی، زمینه‌های توسعه پایدار، رونق اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری در منطقه قره‌پشتلو بیش از گذشته فراهم شود.