مسکو: آمریکا باید تضمین دهد که حمله جدیدی علیه ایران انجام نخواهد داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، «میخائیل اولیانوف» نماینده دائم روسیه در سازمان‌ های بین‌ المللی در وین در سخنانی اعلام کرد: آمریکا پیش از آنکه درخواست دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران را دنبال کند، باید تضمین دهد که هیچ حمله جدیدی به این کشور انجام نخواهد داد.



«میخائیل اولیانوف» سپس تصریح کرد: قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره ایران نتایج مثبتی به همراه نخواهد داشت.

نماینده دائم روسیه در سازمان‌ های بین‌ المللی در وین همچنین امروز به خبرگزاری راشا تودی هم گفت: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نقض تضمین‌ های آتش‌ بس توسط اوکراین در نزدیکی نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا را نادیده گرفت.

این در حالیست که وی دیروز در ارتباط با موضوع زیاده خواهی های واشنگتن از تهران در حساب کاربری خود در ایکس نوشته بود: درخواست‌ ها از ایران برای ازسرگیری فوری بازرسی‌ها به ویژه هنگامی که توسط آمریکا، انگلیس، آلمان و فرانسه که اقدامات بی‌ ملاحظه آنها وضعیت فعلی را به وجود آورده است، مطرح می‌شود، کاملا نامناسب است. در این زمینه، بدبینی نسبت به ابتکار عمل ایالات متحده برای ارائه یک قطعنامه ضدایرانی دیگر، غیرقابل انکار است. آمریکا به همراه اسرائیل، تأسیسات هسته‌ای ایران را که تحت پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارند، در ژوئن ۲۰۲۵ و سپس در فوریه- مارس ۲۰۲۶ بمباران کردند. آژانس فعالیت‌های راستی‌آزمایی منظمی را در آن تأسیسات انجام داده بود و هیچ نشانه‌ای از انحراف مواد هسته‌ای به سمت اهداف اعلام نشده پیدا نکرده بود. ایالات متحده و اسرائیل صرفاً از نگرانی‌های ادعایی عدم اشاعه به عنوان بهانه‌ای برای تجاوز بی‌دلیل خود استفاده کردند. انگلیس، آلمان و فرانسه، به نوبه خود در این خصوص همدست بودند.