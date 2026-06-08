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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۵۱

هشدار روسیه درباره تحرکات ضدایرانی غرب در شورای حکام

هشدار روسیه درباره تحرکات ضدایرانی غرب در شورای حکام

نماینده دائم روسیه در نهادهای بین‌‎‎المللی مستقر در وین مقارن با آغاز نشست شورای حکام در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، درباره تحرکات ضدایرانی غرب هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «میخائیل اولیانوف»، نماینده دائم روسیه در نهادهای بین‌ المللی مستقر در وین امروز دوشنبه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به تجاوزگری آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بر خلاف تمامی معیارها و قوانین بین المللی تصریح کرد: در واقع، مسئولیت تجاوز و پیامدهای آن را نمی‌توان از متجاوز به قربانی منتقل کرد.

نماینده دائم روسیه در نهادهای بین‌ المللی مستقر در وین در این خصوص نوشت: اما به احتمال زیاد برخی از کشورها در جریان نشست جاری شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سعی در انجام این کار خواهند داشت. آنها می‌خواهند همه چیز را وارونه جلوه دهند.

هشدار روسیه درباره تحرکات ضدایرانی غرب در شورای حکام

این در حالیست که نشست شورای حکام در مقر آژانس در وین اتریش امروز دوشنبه با گزارش رافائل ماریانو گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آغاز شد.

کد مطلب 6854228

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