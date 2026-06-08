هشدار روسیه درباره تحرکات ضدایرانی غرب در شورای حکام

به گزارش خبرگزاری مهر، «میخائیل اولیانوف»، نماینده دائم روسیه در نهادهای بین‌ المللی مستقر در وین امروز دوشنبه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به تجاوزگری آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بر خلاف تمامی معیارها و قوانین بین المللی تصریح کرد: در واقع، مسئولیت تجاوز و پیامدهای آن را نمی‌توان از متجاوز به قربانی منتقل کرد.

نماینده دائم روسیه در نهادهای بین‌ المللی مستقر در وین در این خصوص نوشت: اما به احتمال زیاد برخی از کشورها در جریان نشست جاری شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سعی در انجام این کار خواهند داشت. آنها می‌خواهند همه چیز را وارونه جلوه دهند.

این در حالیست که نشست شورای حکام در مقر آژانس در وین اتریش امروز دوشنبه با گزارش رافائل ماریانو گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آغاز شد.