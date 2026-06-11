به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی، صبح پنجشنبه در حاشیه مراسم سالگرد سردار شهید حسین سلامی که در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار شد، اظهار داشت: نقض آتشبس، نقض پیمان و نقض عهد از خصلتهای همیشگی آمریکاییها است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: اقدامات اخیر دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی، پیوست نظامی میز مذاکره است.
وی افزود: بهویژه رئیسجمهور متوهم و خودشیفته آمریکا که بزرگترین ویژگی او بدعهدی، پیمانشکنی و در این مقطع، نقض آتشبسی است که خود درخواست آن را مطرح کرده بود.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در پایان تصریح کرد: اقدامات دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی در شب گذشته و روزهای اخیر و همچنین تحرکات آنها در لبنان، در واقع پیوست نظامی میز مذاکره است.
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