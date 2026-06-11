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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۰

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس: نقض آتش‌بس خصلت همیشگی آمریکایی‌هاست

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس: نقض آتش‌بس خصلت همیشگی آمریکایی‌هاست

ری- رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت:نقض آتش‌بس، نقض پیمان و نقض عهد از خصلت‌های همیشگی آمریکایی‌ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی، صبح پنجشنبه در حاشیه مراسم سالگرد سردار شهید حسین سلامی که در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار شد، اظهار داشت: نقض آتش‌بس، نقض پیمان و نقض عهد از خصلت‌های همیشگی آمریکایی‌ها است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: اقدامات اخیر دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی، پیوست نظامی میز مذاکره است.

وی افزود: به‌ویژه رئیس‌جمهور متوهم و خودشیفته آمریکا که بزرگ‌ترین ویژگی او بدعهدی، پیمان‌شکنی و در این مقطع، نقض آتش‌بسی است که خود درخواست آن را مطرح کرده بود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در پایان تصریح کرد: اقدامات دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی در شب گذشته و روزهای اخیر و همچنین تحرکات آن‌ها در لبنان، در واقع پیوست نظامی میز مذاکره است.

کد مطلب 6857203

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